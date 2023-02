El Día de San Valentín, el día de los enamorados, María Casado y Martina diRosso anunciaron al mundo la feliz noticia. "Vamos a ser mamás! La familia crece… ¡Estoy embarazada! Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial". La presentadora de 'Las tres puertas', de RTVE, y la cantante y fotógrafa compartieron su felicidad en sus redes sociales, junto a una preciosa imagen en la que sujetan la ecografía mientras se besan. Además, se pudo ver un vídeo con la ecografía y un marcador de sonido con el latido del corazón del bebé. "¡Felicidad infinitaaaa! María y yo vamos a ser mamás y no puedo estar más emocionada. Tenía ganas de gritarle al mundo que la familia crece y que contigo todo es mejor. ¡Nosotras siempre en el mismo equipo!", decía Martina.

¿Cómo se conocieron?

María Casado cumplirá 45 años en 14 de marzo, justo dentro de un mes, y Martina se conocieron a través de una amiga en común y comenzaron a salir en diciembre de 2020. ¿Cómo fue su encuentro? Martina DiRosso, que es cantante, lo cuenta así en su tema 'Oye': "Estaba en una plaza que se llama la Merced, esperando a una chica muy canijita. Era rubia, catalana. Ojos verdes, 170, y yo me enamoré. Me vine con lo puesto. Una guitarra, una gata y estudios. Ella me llevó a desayunar. Una mitad con un campero. Me quería conquistar con todo su salero".