Ana Milán es una de las cuatro invitadas de excepción del noveno programa de ‘Las tres Puertas’. Junto a la actriz Juana Acosta, la psiquiatra Marián Rojas Estapé y la cantante Rosalía, compone el plantel de rostros conocidos, esta vez en clave femenina, que visitan el plató del espacio que se emite cada miércoles en La1. La artista charla sobre lo que le hace feliz, sobre el episodio de violencia vivido recientemente en los Oscar y también ha confesado que llevar mucho tiempo sin llorar. Ahora bien, fiel a su carácter y personalidad, con Ana Milán tampoco faltan las risas y el sentido del humor.

Ana Milán y la gestión de las emociones Ana Milán asegura que a día de hoy se maneja muy bien con las emociones aunque no ha sido flor de un día llegar a ese punto: "He luchado mucho porque mis emociones son muy fuertes y nos siempre lo he hecho bien". Ante la pregunta de si sus emociones son tan fuertes como para hacerse daño a ella misma, asegura categóricamente que sí. "Claro, para eso están, cuando no están bien colocadas. Si te pones los zapatos al revés algo de daño te hace el asunto pero me parece que hay sitios por los que es imprescindible transitar si quieres llegar a unas emociones bien trabajaditas, bien barnizaditas, bien pintaditas". "Ana Milán: "La vida tiene de todo". #LasTresPuertas9



Emoción al recordar a Pilar Bardem La actriz, que en Twitter se ha convertido en toda una estrella viral cada vez que publica un mensaje, se emociona al ver las imágenes de Pilar Bardem, con quien trabajó durante varios años. "Era una mujer generosa, divertida, valiente, torera, altiva, con carácter…yo aprendí mucho de ella. Ojalá le llegue yo algún día a la rodilla, ya estaría bien", dice sincera y acaba afirmando sobre la desaparecida actriz que "era maravillosa". "Ana Milán se emociona al ver imágenes de Pilar Bardem. #LasTresPuertas9



¿Qué opina sobre la reacción de Will Smith en los Oscar? Ana Milán también opina sobre uno de los temas de los que más se ha hablado esta semana: la reacción de Will Smith enlos Oscar ante la broma de Chris Rock sobre su esposa, Jada Pinckett. Asegura que no hay que poner límites al humor sino a la sensibilidad: "El chiste fácil sobre lo físico no me parece fácil, a mí me costaría hacerlo. Qué horror hacer un chiste del físico de alguien". Afirma, además, que tanto el atcor agredido como el protagonista de 'Men In Black' pusieron en práctica dos tipos de violencia y que ella nunca estará a favor de eso. "¿Tiene que tener límites el humor? Ana Milán lo tiene claro. #LasTresPuertas9



