Finalmente y al recibir la estatuilla como mejor actor, Smith pidió disculpas "a la Academia y al resto de nominados" por haber golpeado a Rock. "El amor te hace hacer cosas muy locas", añadió en un discurso lleno de titubeos e incoherencias, llorando a lágrima viva y con la emoción a flor de piel.

Al mismo tiempo, el actor trató de justificarse sin aludir directamente a los hechos que acababan de suceder. "Richard Williams era un valiente defensor de su familia", dijo en lo que pareció un intento de excusa y en referencia al padre de las hermanas al que interpreta y que le ha valido el Oscar.

"En este momento de mi vida, estoy superado por lo que Dios me invita a ser y a hacer en el mundo", prosiguió antes de aludir al papel protector que tuvo con sus compañeras de reparto, las dos actrices que hacían de las Williams. "En este negocio a veces tienes que soportar que la gente te insulte y te falte el respeto y tú has de sonreír y decir que todo está bien", señaló el actor.

Aunque en un principio pareció un golpe simulado, el público enmudeció y el hecho de que el actor continuara increpando al presentador al volver a su asiento sembró aún más dudas. "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó ante el desconcierto generalizado.

Tras el extraño intercambio, la prensa acreditada en la ceremonia comenzó a preguntar si ese momento estaba en el guion o fue una reacción espontánea de verdad. Según la publicación especializada Variety, la publicista de Will Smith, Meredith O. Sullivan, le convocó durante la pausa publicitaria para tener una discusión con él.

Al terminar la ceremonia, la Academia de Hollywood ha condenado el incidente. "La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma", ha expresado en su cuenta de twitter.

“The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.“