Will Smith y Chris Rock han protagonizado uno de los momentos más tensos de la noche. Después de que este último hiciera una broma sobre el pelo de su mujer, Smith se ha levantado y aparentemente le ha dado un puñetazo al cómico. Después le ha gritado que no bromeara sobre ella.

“Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL“