Varias generaciones de creadores -entre las 84 canciones enviadas en este 2022 para optar a premio- se dan cita este domingo 27 de marzo en Los Ángeles: Van Morrison (76 años), Diane Warren (65), Lin-Manuel Miranda (42), Beyoncé (40) y Billie Eilish (20). Aunque hay distancia entre estas estrellas comparten algo: los cinco largometrajes que contienen las cinco canciones nominadas tienen en el pasado su punto de referencia.

"Be Alive", de El método Williams (Beyoncé y Dixson) Nuestra primera canción ha llegado a esta edición de los premios de la Academia de Hollywood de la mano de uno de esos rutinarios biopics, “autorizados por los biografiados”. Garantía, por tanto, de… nada bueno. El método Williams, ridícula a la vez que peligrosa por sus consignas panfletarias y automática secuencia de sucesos, tiene a un grotesco Will Smith (ganará su premio por haberse “deformado” físicamente) como único protagonista. Para reforzar un inexistente mensaje feminista y escaso de derechos civiles de los negros en Estados Unidos, han acudido a Beyoncé, una de las reinas del R&B, pop y música de baile y con una solida carrera basada en su poderosa voz y la experimentación rítmica, reescribiendo estilos y tendencias de décadas pasadas. En la nominada "Be alive" (Beyoncé/Dixson), un himno al trabajo duro, la familia y el orgullo de raza, la cantante de Houston acude a su pasado musical (en la coral de la iglesia) para arrancar el tema emulando un coro acompañada al piano, que comulga con la practicante familia Williams. En seguida, contrapone una batería obsesiva, traída también de la memoria musical: la base rítmica pertenece a la canción "Five to one", de The Doors (Waiting for the sun, 1968), canción que ya empleó para construir su canción "Freedom" (Lemonade, 2016) y que de forma completa utilizó su todopoderoso marido, el rapero Jay-Z en su tema "Takeover". Sobre esta poderosa batería roquera de The Doors, Beyoncé, con apoyo constante de capas vocales, acude a la parte más aguda de su tesitura subrayando el mensaje de orgullo negro, feminismo y sufrimiento para alcanzar lo único importante en la vida, según el método Williams: éxito y dinero.

"Down to joy" (Van Morrison) Otra gran estrella nos obliga a una mirada retrospectiva. El blanco y negro de los fotogramas y la inconfundible voz de Van Morrison en los títulos de crédito iniciales de Belfast, dirigida por Kenneth Branagh, nos hacen viajar inmediatamente a los años sesenta. "Down to joy" (Van Morrison) es una de las muchas canciones del “león de Belfast” que jalonan la banda sonora musical de esta mirada optimista de Branagh, con dosis de dolor y de humor y algo edulcorada -por qué no-. La nostalgia que aporta este gran tema y la inmensa voz de Morrison, se acercan demasiado a la canción escrita por el artista en los años setenta, no editada oficialmente, y titulada "Coming down to joy" que, aunque con un ritmo sustancialmente más lento, es una clara referencia. Sea como fuere, la canción se ha colado entre las candidatas, y aunque los arreglos y la voz evocan al Morrison de los años noventa y principios de este siglo, esta nominación es un merecido reconocimiento para uno de los grandes vocalistas del pasado siglo.

"Somehow you do" (Diane Warren) Si para conseguir el Oscar, Will Smith engordó y puso muecas, nuestra siguiente canción también acompaña a una de esas transformaciones físicas que tanto gustan en los Oscar, en este caso perdiendo kilos. Mila Kunis imita a una heroinómana en el filme de Rodrigo García Cuatro días. Basada en una historia real, los sentimientos de amor, fracaso, culpabilidad, compresión y apoyo, van construyendo el relato de esta enferma que recibe el apoyo incondicional de su madre, transcurriendo todo por lugares, frases y situaciones comunes. La canción que busca resumir y potenciar el mensaje viene de otra estrella de la música, en este caso, de una superdotada escritora de canciones que ha conseguido merecidamente trece nominaciones a los premios Oscar: Diane Warren. La leyenda de la cantautora de Los Ángeles se ha forjado no por no haber conseguido aún el codiciado premio, sino por la lista de canciones nominadas y artistas que las han interpretado: Toni Braxton, Aerosmith, Starship, Laura Pausini, Lady Gaga, Celine Dion, Gloria Stefan, Faith Hill o Cher, entre otras. Para esta nueva nominación -la quinta consecutiva, titulada "Somehow you do" (Diane Warren), ha acudido a la estrella del country, Reba McEntire (tercera canción que escribe para ella). Esta cantante y compositora perdió en 1991 a toda su banda en un accidente aéreo y por este carácter de superviviente, Warren la consideró ideal para interpretar su canción sobre la esperanza y la obstinación que retrata el largometraje de García.

"Dos oruguitas" (Lin-Manuel Miranda) Diane Warren, la mujer con más nominaciones en la historia de los Oscar en cualquier categoría, tiene dos serios oponentes para romper esta (demasiado) larga historia de nominaciones sin premio: "Dos oruguitas" (Lin-Manuel Miranda) y" No time to die" (Billie Eilish/Finneas O’Conell). La primera de ellas, "Dos oruguitas" – que nos relata una historia de amor y muerte en el pasado - es el eje emocional y argumental de su película: Encanto, de la factoría Disney y nominada también al mejor largometraje de animación y mejor partitura para Germaine Franco. Interpretada por el actor y cantante de pop latino y reguetón Sebastián Yatra, comienza como una canción de cuna que no subraya lo que está ocurriendo en pantalla, sino que lo evoca con su evidente carácter metafórico (utilizando la transformación de las orugas en mariposas), ya que en la letra resuenan las razones por la que la familia Madrigal, protagonista del filme, tiene poderes mágicos. Lin-Manuel Miranda declaró que para obtener esta sencilla melodía -sustentada por una línea de bajo descendente- buscó inspiración en el repertorio de Joan Manuel Serrat y Antonio Carlos Jobim y en canciones inmortales como "Guantanamera", y "Cielito lindo". Elementos, por cierto, que también encontramos en algunos de sus otros trabajos para el cine el pasado año, como, por ejemplo, el tema "One more song", entre otras, del musical animado Vivo. Hemos de recordar que Lin-Manuel Miranda, exitoso autor, cantante, actor, director, compositor y productor de Broadway, ha estado omnipresente en 2021: llevó al cine su multipremiado musical de Broadway En un bario de Nueva York; compuso para Sony las canciones y banda sonora del mencionado largometraje de animación Vivo; se ha puesto por primera vez tras la cámara para dirigir la película musical Tick, tick… Boom! y ya está preparando las nuevas canciones para La sirenita. Miranda solo ha presentado para su posible nominación -de las ocho canciones que ha compuesto para Encanto-, a "Dos oruguita"s. Opción no exenta de riesgo ya que la canción está escrita totalmente en castellano (el compositor ha reconocido que, aunque es bilingüe, tenía dudas con el vocabulario y la acentuación) y, además, no es el tema más conocido del filme: "No se habla de Bruno", se ha convertido ya en una de las canciones más exitosas en ventas y fama de la casa Disney. Como anécdota final, si Lin-Manuel Miranda consigue ganar el 27 de marzo, alcanzaría el incierto honor de ganar el “EGOT”, es decir, tener en sus vitrinas un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.