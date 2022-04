Por primera vez en la historia de los Oscar, la gala tendrá a tres mujeres como presentadoras: Regina Hall, Wanda Skyes y Amy Schumer. Hace 35 años que los Oscar no apostaban por tantas presentadoras, solo en 1985 los anfitriones también fueron tres: la actriz Goldie Hawn y los actores Paul Hogan y Chevy Chase. En las demás ediciones, la apuesta siempre ha sido en dúo o en solitario, e incluso se ha llegado prescindir de un conductor principal en las galas de los tres últimos años.

Este año con esta nueva selección inédita se espera incrementar la audiencia de los Oscar, ya que han bajado notablemente en los últimos años. En 2021, la ceremonia registró cifras de mínimos históricos de audiencia.

Aunque la presentación de la gala no será conjunta y estará dividida en tres secciones de una hora de duración aproximadamente, en la que cada anfitriona guiará la ceremonia.

Sus primeros pasos en la interpretación fueron en anuncios de televisión y su debut en el cine vino gracias a la película The Best Man, que le abrió las puertas a los siguientes trabajos de la industria cinematográfica.

Wanda Sykes

La última en cerrar la ceremonia será la guionista y actriz Wanda Sykes, de la que también hay destacar su dimensión humorística. Puesto que llegó a ser considerada una de las 25 personas más graciosas de los Estados Unidos, según un listado que elaboró la revista Entertainment Weekly en 2004. De manera que su facilidad para hacer reír al público será demostrada en la celebración.

Wanda Sykes comenzó en el sector como guionista en varios programas de televisión, entre los que destaca The Chris Rock Show, premiado con un Emmy.

Más adelante, su carrera ha seguido delante de las cámaras, en la gran pantalla ha conseguido papeles en las películas El profesor chiflado II, Sigo como dios y La madre del novio, entre otras. También ha participado en series conocidas, como The good fight, The other two y Black-ish.

Otra importante faceta que no se puede olvidar de la actriz, es su trabajo de doblaje. Sykes ha puesto su voz en varias películas de animación, como Ice Age, Vecinos invasores o Río.