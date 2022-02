El poder del perro, de Jane Campion, se presenta como favorita para los Premios Oscar tras lograr 12 nominaciones, por encima de Dune, la épica cinta de ciencia ficción de Denis Villeneueve, que se queda con 10, según ha anunciado la Academia de cine de Hollywood. Tanto Javier Bardem (Ser los Ricardo) como Penélope Cruz (Madres paralelas) han sido nominados como mejor actor y mejor actriz, la cuarta para ambos intérpretes que ya cuentan con un Oscar cada uno.

La ceremonia se presenta como una batalla entre El poder del perro, (drama turbio y milimétrico que es una de las más inteligentes versiones de un tema central del cine contemporáneo: el derribo de la masculinidad tóxica) con Belfast, la cinta de Kenneth Branagh sobre sus recuerdos de infancia en la convulsa capital norirlandesa que opta a siete premios. Una competición que es también la de las plataformas contra los grandes estudios. El resto de nominadas a mejor película son Dune, la sátira política No mires arriba, El método Williams (biopic del padre de las tenistas Venus y Serena Williams), Licorice Pizza, West Side Story (la revisión del musical a cargo Steven Spielberg), El callejón de las almas perdidas (homenaje al cine negro de Guillermo del Toro), CODA (la nota del independiente siempre presente en los Oscar) y Drive my car (película japonesa que sigue la estela de Parásitos en los premios).

De esas diez películas salen también los cinco cineastas nominados a mejor dirección: Kenneth Branagh (Belfast), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Jane Campion (El poder del perro), Steven Spielberg (West Side Story) y el japonés Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car), la confirmación de que los Oscar se han abierto definitivamente a reconocer el cine mundial. Campion, que ya fue la primera mujer en ganar la Palma de Oro (El piano), podría ser la tercera mujer el Oscar a mejor dirección.

Rivales para Cruz y Bardem

El resto de nominadas a mejor actriz son Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (La hija oscura), Nicole Kidman (Ser los Ricardo) y Kristen Stewart (Spencer). Mientras que el quinteto de candidatos a mejores actores son: Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (tick, tick...BOOM!), Will Smith (El método Williams) y Denzel Washington (La tragedia de Macbeth). Para Denzel Washington es su novena nominación, igualando en en tercer puesto en el ranking histórico a Paul Newman, Al Pacino y Spencer Tracy.

Además, el compositor Alberto Iglesias ha sido nominado a mejor banda sonora por Madres paralelas, su cuarta nominación en los premios tras El jardinero fiel (2005), Cometas en el cielo (2007) y El topo (2011). Y el director Alberto Mielgo ha logrado una nominación a mejor cortometraje de animación por la coproducción hispano-estadounidense El limpiaparabrisas, también preseleccionada en la categoría de animación.

Finalmente, El buen patrón no ha logrado la nominación a mejor película internacional, categoría en la que competirán Drive My Car (Japón), Flee (Dinamarca), La peor persona del mundo (Noruega), Fue la mano de Dios (Italia), y la gran sorpresa: Lunana: A Yak in the Classroom (Bután).

Precisamente Flee, película en la que un refugiado afgano acepta contar su historia personal con la condición de que no se revele su identidad, ha hecho historia al añadir la nominación a mejor documental y mejor película de animación. La primera vez que una cinta acapara esas tres categorías.

La ceremonia de los Oscar se celebrará el 27 de marzo de 2022 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La Academia ha mantenido la modificación excepcional que hizo en su reglamento para admitir a concurso las películas que se hayan estrenado directamente por streaming, sin pasar por los cines -aunque con la condición de que tuvieran planeado un estreno en salas- debido a la pandemia de coronavirus.