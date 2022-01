Todo es grandioso en El callejón de las almas perdidas, el homenaje de Guillermo del Toro al cine negro de los años 30 y 40: una historia apasionante que gira en torno a la oscuridad del alma humana (como casi todas las suyas), un reparto de lujo (encabezado por Bradley Cooper, Rooney Mara y Cate Blanchett), un escenario ideal para el director (un circo de los años 30), una fotografía increíble... Y todos los demás aspectos artísticos y técnicos cuidados hasta el más mínimo detalle (como suele ser habitual en su filmografía). Pero no podemos evitar sentirnos un poco decepcionados porque echamos en falta el alma del director de El laberinto del fauno, La forma del agua o Hellboy.

Estamos ante una de las películas imprescindibles de este 2022, pero no es una de las mejores películas de Guillermo del Toro. Es demasiado larga, tiene altibajos, a veces se pierde en los detalles y tenemos la impresión de que solo termina de despegar en determinadas ocasiones (aunque cuando lo hace vuele muy alto). Pensamos que del Toro se ha obsesionado tanto con el envoltorio que ha olvidado que lo más importante es el corazón de la película.

Quizá es que seamos muy fans del director y echemos de menos ese algo especial que suelen tener sus historias. Pero a veces no podemos evitar pensar que, en esta ocasión, Guillermo del Toro se parece a su protagonista: un encantador de serpientes que nos ofrece una película deslumbrante pero sin el alma de sus mejores trabajos.

Pero, aunque no nos haya convencido del todo, no podemos dejar de recomendaros este Callejón de las almas perdidas, a la que tanto el National Board of Review (NBR) como el American Film Institute (AFI) han elegido entre las 10 mejores películas del año. Y que también ha conseguido 8 nominaciones a los Critics Choice Awards, incluyendo mejor película y dirección. La película se estrena en cines este 21 de enero. Juzgad vosotros mismos.

Cate Blanchett, Bradley Cooper y Rooney Mara en 'El callejón de las almas perdidas'

Una versión de un clásico del cine negro El callejón de las almas perdidas está ambientada a finales de los años 30 y principios de los 40. Narra la historia de un buscavidas (Bradley Cooper), que llega a una feria ambulante con una mano delante y otra detrás. Allí se obsesionará con un "monstruo humano", de los que había en aquella época en las ferias, y se convertirá en ayudante de una pitonisa (Toni Colette). Gracias a su ingenio y descaro, pronto se montará su propio número como mentalista y enamorará a la mujer eléctrica (Rooney Mara). Pero su ambición desmedida, y su obsesión con el dinero, lo llevarán a meterse en el mundo del espiritismo y a intentar estafar a millonarios con la ayuda de una psicóloga con tan pocos escrúpulos como él (Cate Blanchett). Cate Blanchett y Bradley Cooper en 'El callejón de las almas perdidas' La película es un remake de El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley), dirigida en 1947 por Edmund Goulding (Gran Hotel) y basada en la novela de William Lindsay Gresham. Un clásico de culto del cine negro que sorprendía por la dureza de la historia y en el que destacaban las interpretaciones de sus protagonistas, Tyrone Power, como ese timador sin escrúpulos, Joan Blondell (en el papel de la pitonisa) y Colleen Gray como la mujer eléctrica que se siente atraída por el timador. Una de las principales diferencias entre ambas películas es que Guillermo del Toro se recrea mucho más en el mundo de esas ferias de monstruos de principios del siglo pasado, un escenario que le apasiona y que retrata con toda la crudeza posible, pero dotándolo a la vez de una malsana belleza. Ese escenario y su obsesión por las escenas nocturnas y lluviosas nos recuerdan poderosamente a uno de los grandes clásicos del género y de la historia del cine: La parada de los monstruos (Freaks) dirigida por Tod Browning en 1932. De hecho, si os fijáis, en una escena general podréis reconocer a un personaje similar al de Koo Koo, la mujer ave. Y también hay numerosos guiños al cine negro clásico como, por ejemplo a la película Tener y no tener (Howard Hawks, 1944) Bradley Cooper en 'El callejón de las almas perdidas'