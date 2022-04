Oscar 2022

La decisión de adelantar, durante la alfombra roja, ocho de los galardones (entre ellos el de Alberto Mielgo) resultó chocante ya que la propia Academia y los medios estadounidenses iban filtrando el resultado mientras las estrellas se apresuraban para entrar en el Dolby Theatre y poder apoyar a los nominados de las categorías excluidas de la ceremonia en directo. Cuando Beyoncé apareció en el escenario para inaugurar la gala, Dune llevaba ya cuatro galardones, inalcanzables ya para el resto de películas.

Además, la gala no pareció ganar en ritmo, sino más bien crecer en pausas publicitarias. Está por ver si los premios de 'película favorita del público', recibidos con frialdad por la platea, han ayudado a levantar la audiencia de una gala que cada año bate récords negativos. Las alusiones a la Guerra de Ucrania se redujeron a unos segundos de silencio y las tres presentadoras, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes tampoco tuvieron un protagonismo exagerado.

Pero todo quedó eclipsado cuando, en su monólogo, Chris Rock bromeó sobre el pelo rapado de la mujer de Will Smith, Jada Pinkett, que padece una enfermedad rara cuyo tratamiento le ha hecho perder el cabello, preguntando a la actriz cómo llevaba el rodaje de "G.I, Jane 2" (en alusión a la película en la que Demi Moore era una soldado con el pelo al cero). Smith se levantó, abofeteó al cómico y al regresar a su asiento le increpó. Las dudas sobre si era un gag destemplado se despejaron cuando el actor minutos después subía a recibir su Oscar por El método Williams.

“Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL“