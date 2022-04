La película CODA ha sido la triunfadora de los Oscar al conseguir los tres premios a los que estaba nominada (película, guion adaptado y actor de reparto). Pero, desgraciadamente, esta ceremonia será recordada por la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Destacar también la gran presencia de mujeres entre los ganadores y que Netflix vuelve a ver evaporarse sus aspiraciones a ganar el Oscar a la mejor película con El poder del perro. Vamos a repasar los diez mejores momentos de la gala.

La bofetada de Will Smith a Chris Rock

En uno de los momentos más penosos de la historia de los Oscar, Will Smith se ha levantado para pegarle una bofetada a Chris Rock, que momentos antes había hecho una broma sobre el peinado de su mujer, Jada Pinckett-Smith, a la que ha comparado con la Teniente O.Neill (la actriz sufre alopecia). Smith también ha gritado al presentador: “Keep my wife’s name out of your fucking mouth!”

Momentos después, cuando ha ganado el Oscar al mejor actor por El método Williams, un Will Smith visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos se ha comparado con Richard Williams como un gran defensor de su familia: "He recibido el llamado para defender a mi gente -ha asegurado-. Se que en el mundo del espectáculo tienes que aguantar que la gente te falte al respeto, como si no pasara nada. Pero Richard Williams me ha dicho: "Ojo, es el momento más importante de tu vida, cuando llama el demonio". Quiero ser el embajador de ese tipo de amor. Quiero pedir disculpas a la Academia y a los demás nominados. Es un momento precioso y mis lágrimas no son por ganar el Oscar, sino por arrojar luz sobre todo el elenco de El método Williams. El arte imita a la vida y yo parecía el padre loco, pero el amor te hace hacer cosas increíbles".

En su discurso el actor ha pedido perdón a la Academia pero no a Chris Rock, justificándose con el argumento de que hay que proteger a la familia.