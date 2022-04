Will Smith es una de esas personas que no necesita ningún tipo de presentación. Lleva años protagonizando las mejores películas de Hollywood y algunas de sus interpretaciones son realmente inolvidables. Después de una larguísima trayectoria llena de éxitos y reconocimientos, ha llegado a la cima de su carrera con el Oscar a Mejor Actor en los Premios Goya 2022, a los que acude por su brillante interpretación en 'El método Williams'. Will Smith, además de actor ya es todo un personaje de la cultura popular internacional y del mundo celebrity. Empezó cantando, se ha consagrado como actor, tiene una familia de artistas, ha publicado un libro con los detalles más íntimos de su vida y ha protagonizado dos documentales de superación. Así es el legado de Will Smith:

Will Smith, nominado a los Premios Oscar 2022 GTRES

Will Smith se dio a conocer al gran público de masas con la emblemática serie 'El príncipe de Bel Air' (1990 – 1996). Al igual que en la serie en la que se interpretaba a sí mismo, en la vida real Will es Filadelfia, tiene 53 años y una larga filmografía en la que hemos visto abarcando muchos géneros del cine. Todos le recuerdan como un actor cómico pero lo cierto es que sus 3 nominaciones a los Oscar las ha conseguido gracias a interpretaciones en películas basadas en hechos reales como 'Ali', 'En busca de la felicidad' o esta última, 'El método Williams'. Puede que a la tercera vaya la vencida.

Dos documentales de superación Además de cine, también ha protagonizado dos documentales. Uno lo encontramos en la plataforma Youtube ‘The best shape of my life’, dónde el actor documenta su pérdida de peso y transformación física en 20 semanas. El otro documental lleva la firma de National Geographic, 'Welcome to earth' y vemos al actor descubriendo algunos de los parajes más insólitos junto a expertos aventureros.

Su libro autobiográfico Will Más allá de las cámaras, Will Smith publicó sus memorias en 2021. Escrito a dos manos junto a Mark Manson, este libro autobiográfico nos permite descubrir al Will más personal. A través de unos dolientes textos, reconoce que no todo lo que reluce en Hollywood es oro y habla sin tapujos de los problemas matrimoniales con su mujer. Will Smith junto a su mujer Jada Pinkett (2022) GTRES

Una familia modelo La familia Smith podría tener un cierto parecido a la familia Beckam en cuanto a familia de éxito y reconocida en todo el mundo. Lo cierto es que parece que todos estén destinados a la fama. Will contrajo matrimonio con la actriz Jada Pinkett-Smith en 1997 y tuvieron a sus dos hijos Jaden y a Willow. Ambos son actores y han aparecido junto a su padre en películas como 'En busca de la felicidad', 'After Earth' y 'Soy Leyenda'. Imagen de archivo de Jaden Smith GTRES Jaden tiene 23 años. Actúa, canta y es toda una celebridad en redes sociales. Ha cantado y participado en varios videoclips con Justin Bieber o Alicia Keys, y cuenta con varios singles propios. Parece que su incipiente carrera no ha hecho más que empezar. Imagen de archivo de Willow Smith GTRES Willow (21 años) también sigue los pasos de su familia y debutó a lo grande en el cine en 'Soy Leyenda' (2007) junto a su padre y después le ha puesto voz al personaje de Abby en la película animada Madagascar. Pero parece que está centrada en la música. Se inició impulsada por Jay Z con dos sencillos y su último trabajo se llama 'PURGE'.

Un hijo de otra mujer Antes de su vida junto a Jada, Will Smith estuvo casado con la actriz Sheree Zampino. Juntos tuvieron un hijo al que todos conocen como Trey, que sirvió de inspiración para su canción 'Just the Two of Us'. Actualmente Trey tiene 29 años y también está desarrollando su carrera en el mundo de la música. Will Smith junto a su hjjo mayor Trey GTRES