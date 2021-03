Igual que se nos olvida que Cher y Tom Cruise fueron pareja, es fácil que las idas y venidas románticas de Hollywood nos hagan perder la cuenta de quién tuvo hijos con quien. Algunos de los rostros más importante del año 2021 (y de los años precedentes) provienen de una larga línea de artistas, o forman parte de una red que se conecta en el lugar menos esperado. Así que aprovechamos este Día del Padre 2021 para hacer un repaso de algunas de las celebrities que tienen padres famosos, aunque la mitad del tiempo no nos acordemos: Lily Collins (Emily in Paris), John David Washington (Tenet), Dakota Johnson (50 sombras de Grey)... Y muchos más.

Lily Collins y Phil Collins

Lily y Phil Collins

La protagonista de Emily in Paris es hija del músico Phil Collins, y su relación no es la ideal. Hija del segundo matrimonio del cantante con Jill Tavelman, con quien rompió via fax tras una infidelidad, la joven dejó de vivir con su padre cuando tenía cinco años. En su autobiografía, la actriz habló cándidamente de este tema y contó que perdonaba a su padre, aunque sus palabras dejan una sensación agridulce: “Todos tomamos nuestras decisiones, y aunque no excuso la tuyas, al final del día no podemos reescribir el pasado”, escribe.

O: “Estoy aprendiendo cómo aceptar tus acciones y a verbalizar cómo me hacen sentir. Acepto y honro la tristeza y la ira que sentí sobre las cosas que hiciste o no hiciste, que me diste o no me diste". También: “Te perdono los errores que has cometido. Y aunque parezca que es muy tarde, no lo es. Aún hay mucho tiempo para seguir adelante”. No es mala moraleja para el Día del Padre.