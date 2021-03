El último día del padre puso nuestra creatividad como padres a prueba, y este año ha vuelto a pillarnos el toro. ¿Qué podemos hacer en el Día del Padre si no tenemos regalo? Las manualidades son una forma perfecta de pasar este día en familia. Todos juntos podemos colaborar para construir el regalo más especial del Día del Padre, mancharnos las manos -¡lo justo!-, reírnos de nuestros errores y celebrar nuestros aciertos.

Recopilamos algunos tutoriales con soluciones sencillas, fáciles e ingeniosas para el Día del Padre. YouTube está plagado de regalos que se pueden hacer con material reciclado, sin necesidad de pasar por el supermercado: botellas de plástico, calcetines viejos o tubos de cartón son el esqueleto de todas estas manualidades. Como siempre, nuestra creatividad es el límite.

Una corbata de papel

Si no tenemos telas, pegamento o cantidades ingentes de silicona y cartón, el origami es la solución ideal. No hay excusa: todo el mundo tiene unos pedazos de papel por casa, y nos sirven para hacer todo tipo de objetos. Si querías regalarle ropa pero no te ha dado tiempo... ¡Prueba a hacer una corbata de papel! Los peques podrán decorarla de las maneras más variopintas y creativas.