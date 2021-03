Ana Obregón está viviendo el cumpleaños más triste de su vida, y sus seres queridos no han perdido la oportunidad de demostrarle todo su apoyo y cariño. Paloma Cuevas ha tirado de álbum de fotos y ha compartido con su audiencia una hermosísima instantánea en la que las dos, Paloma y Ana, posan como dos grandes amigas con una sonrisa deslumbrante.

Ninguna ha vivido un 2020 sencillo, pero ante la adversidad las dos han demostrado una modélica dignidad y han recibido la admiración y el respeto de toda España. Ahora, en el día en que sopla 66 velas, Paloma le agradece a Ana ese carácter ejemplar con el que sigue iluminando el camino allá por donde pasa, incluso cuando creía que ya no era capaz.

"Muchísimas felicidades queridísima Ana", escribe Paloma Cuevas en su Instagram. "Que cumplas muchas más. Eres un ejemplo lleno de luz para todos. Gracias por tu sonrisa, en ella vive Álex e iluminas nuestras vidas".

El cumpleaños más difícil de Ana Obregón

Ana cumple 66 años rota de dolor, arropada por sus padres y hermanos, recordando a su hijo Álex. Es el primer cumpleaños desde 1993 en el que falta su hijo, y lo recuerda con su mensaje más devastador: "El año pasado no lo celebrábamos, estábamos los dos solos en el hospital del que nunca saliste. No pudo ser. No seguimos aquí, ni tú ni yo. Hoy es el cumpleaños más triste de mi vida, y así serán todos. Solo me hace ilusión pensar que cada año que cumplo es un año menos para estar juntos otra vez", lamenta.

Sin embargo, como apunta Paloma Cuevas, Ana Obregón es luz. Como nos demostró en Nochevieja y ha demostrado a lo largo de toda su carrera, incluso desde la más honda tristeza la presentadora inspira, saca lo mejor de la gente y recibe amor allá por donde pasa. Sonriente, festejando con su gran amiga: así ha decidido Paloma celebrarla en este cumpleaños que ella no quiere celebrar. Con esperanza de que le sigan años mejores.

