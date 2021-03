El 13 de mayo de 2020 se apagó la vida de Ana Obregón. Ese día se despidió para siempre de su hijo Aless, que murió con 27 años. Era su niño, el gran amor de su vida. Han pasado 10 meses y la pena sigue instada en su casa, en su corazón, en su día a día. Hizo un esfuerzo sobrehumano para dar las campanadas de TVE junto a Anne Igartiburu, y su hijo estuvo muy presente. Hoy también. Ana cumple 66 años rota de dolor, con el apoyo de sus padres y hermanos. Es el primer cumpleaños desde 1993 que celebra -cuesta utilizar este verbo- sin su hijo. El primero que lo hace mirando al cielo.

Una vez más, la presentadora y actriz nos ha vuelto a romper el corazón con uno de los textos más desgarradores que ha compartido en sus redes sociales. Ana Obregón no ha tenido otra opción que tirar de bonitos recuerdos junto a su hijo para celebrar de la mejor manera posible su dái especial. "Cómo es la vida.... Este post lo subiste el año antepasado el día de mi cumple. Después de un año de luchar contra el cáncer de una forma ejemplar, todo parecía ir bien. ¡Estabas tan contento de tener barba! Decías: 'Mamá, por lo menos seguimos aquí'. Fue el cumpleaños más feliz de mi vida porque habías vuelto a nacer", comienza la publicación que ha compartido a través de su cuenta de Instagram.

"El año pasado no lo celebrábamos, estábamos los dos solos en el hospital del que nunca saliste. No pudo ser. No seguimos aquí, ni tú ni yo. Hoy es el cumpleaños más triste de mi vida, y así serán todos. Solo me hace ilusión pensar que cada año que cumplo es un año menos para estar juntos otra vez", lamenta Obregón, que concluye agradeciendo los mensajes de cariño y las felicitaciones de sus seguidores.

Tan solo unos minutos después de que la actriz y presentadora compartiera la publicación, sus amigos más queridos y sus fans le han mostrado todo su apoyo a través de comentarios. La influencer y actriz Paula Echevarría, el humorista Jorge Cadaval o el actor de 'Cuéntame' Pablo Rivero, han sido algunos de los primeros rostros conocidos en reaccionar. "Muchas felicidades querida Ana, la vida sigue y estamos contigo, nosotros aquí y Aless allí, muy orgulloso de su madre", ha escrito Colate.