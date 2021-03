¿Qué embarazada no sueña con una gran fiesta en la que todos los halagos y cuidados van dirigidos especialmente hacia ella? Una celebración por todo lo alto, en una habitación llena de dulces y regalos, algo que no te esperes, como le pasó a Pastora Soler. Idílico, ¿verdad? Que se lo digan a Paula Echevarría, la protagonista de esta historia basada en hechos reales. Las amigas de la actriz le han preparado este miércoles una increíble sorpresa en forma de 'baby shower' antes de la llegada de Miguel Jr, el primer hijo en común con su pareja, Miguel Torres.

Una decoración exquisita, con osos de peluche, cientos de globos, mesas dulces en forma de carrito de bebé y una gigantesca tarta. No falta ni un solo detalle. Aunque lo mejor para Paula Echevarría es, sin duda, la compañía. Alicia Hernández, Ana Tenorio, Isabel Navarro, Elena Hernández, Marian García y su amiga Sonia han sido las encargadas de montar este espectáculo de 'baby shower' que toda madre debería tener.

"Qué suerte de teneros en mi vida, amigas. Os quiero. ¡Gracias por este día!", escribe Paula Echevarría emocionada en su cuenta de Instagram, donde comparte con sus seguidores una pequeña muestra de este momento tan especial para ella. "Que se prepare Miguel Jr porque lo vamos a malcriar", advierte una de sus mejores amigas en sus redes sociales.

Recta final del embarazo

Paula Echevarría afronta la recta final de su embarazo. Sus casi tres millones y medio de seguidores han visto cómo esa barriga crece día tras días gracias a las imágenes que la actriz e influencer comparte a través de su cuenta de Instagram.

Looks de embarazada de Paula Echevarría a través de IG INSTAGRAM

Echevarría presume de embarazo en la revista Instyle. Tan espectacular como siempre, la actriz protagoniza la portada semanas antes de dar a luz. "Estoy notando mucha diferencia de estar embarazada de una niña a estar embarazada de un niño, pero no por la edad. Estoy fenomenal. Me encuentro igual de bien o mejor que a los 30 y con la misma energía. No tengo ningún tipo de molestia y me encuentro muy bien", confiesa la actriz en la entrevista.

También reconoce que se cuida mucho con productos especiales y ejercicios específicos para embarazadas con la ayuda de su entrenadora personal, Raquel López, más conocida en redes sociales como "Yo soy mami fit".

