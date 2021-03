David Bustamante y Paula Echevarría: la verdad sobre su divorcio

¿Qué secretos esconde David Bustamante? Según su exasesor de confianza, Francisco Juan Manjón, muchos. Desde que el exconcursante de Operación Triunfo 1 lo llevó a los tribunales por estafa y le reclamó medio millón de euros en un caso que sigue abierto, el que fuese su mano derecha no tiene reparos en hablar. Ahora, amenaza con revelar la verdad de lo que sucedió durante su divorcio con Paula Echevarría, unas insinuaciones que Belén Esteban no ha hecho más que avivar con sus propias informaciones.

La amenaza de Manjón habla por sí misma: "No os podéis imaginar la auténtica verdad de la historia con Paula, nadie lo ha sospechado nunca, yo tengo todo y ya veremos en qué sitio queda David y en qué sitio queda Paula". Y asegura: "Cuando cuente la historia se van a juntar cielo y tierra".

Aunque no ha especificado a qué se refiere, el exasesor sí ha revelado que la pareja firmó un documento cuatro años antes de divorciarse que especificaba todos los pasos acordados para proceder cuando lo formalizasen, incluída la disolución del régimen económico existente: "Realmente, ellos vivían separados desde 2013. Hicieron el comunicado en 2017, pero en 2013 firmaron unas capitulaciones de separación. Me da igual ya todo; en esas capitulaciones firmaron cómo iban a organizar su vida tras separarse", dice.

Su relación se enfrió cuando Bustamante recibió una notificación de Hacienda por un problema del que culpó a Manjón, en cuyas manos había dejado la gestión de sus asuntos en relación con la prensa, pero también con cuestiones económicas y legales. Desde hace cinco años espera una sentencia y una compensación económica que su exasesor asegura no entender y considerar injustas: "Si la justicia finalmente me da la razón, creo que ya no me voy a callar. Tengo material (sobre el litigio, se entiende) que si saco, se arrepentirá. Siempre he estado en silencio siendo conocedor de todo lo que ha pasado en su vida, en su matrimonio, en sus relaciones, pero me está haciendo demasiado daño ", dijo Mansón en otra ocasión.

Bustamante y Manjón eran uña y carne, y el exasesor asegura haber evitado pronunciarse acerca de lo que sabe por el bien de su hija, Daniela, a la que conoce desde recién nacida. "Tiene una persona a su lado a la que no vi nacer pero la conocí al día siguiente y no quiero hacer daño, pero él no ha tenido esa consideración con mis hijos al dar pie a decir que soy un estafador y pedir 14 años de cárcel o 500.000 euros , que tampoco es así".

La relación de David y Paula fue complicada; el divorcio, más

Belén Esteban, por otra parte, ha insinuado conocer los problemas a los que se refiere el exasesor, y afirma que Paula Echeverría guarda y guardará silencio por respeto a su exmarido: "Por una parte me alegro porque se va a saber mucho, no por boca de Paula, pero la gente se va a enterar de lo mucho que ha pasado y ella va a tener respeto al padre de su hija y no va a entrar en nada".

Los rumores siempre han apuntado hacia eternas y explosivas discusiones propiciadas por el fuerte carácter de Bustamante, filtrados a través de amigos que sugerían que la convivencia entre ambos no era la mejor del mundo. Siempre hubo rumores de ruptura, al menos hasta el nacimiento de su hija Daniela.

Por otro lado, en 2019 se comentó que Paula Echevarría podría haberle sido infiel a Bustamante con su compañero de Velvet, Miguel Ángel Silvestre. Algo a lo que el cantante respondió indiferente y tajante, pero sin desmentir las acusaciones: “Respetad a las familias, me da igual. esto ya no me supone nada, lo que quiero es que sea feliz, así mi hija es feliz, feliz yo y todos tranquilos”. No le gusta hablar de aquellos años ni de lo que pasó: "Es normal que interese mi vida, pero el límite está en que si digo que no me gusta hablar de una cosa porque duele, que lo dejen ahí, que no me sigan insistiendo día tras día porque hace daño. Es la única diferencia", dijo en otra ocasión.

Ella tampoco escondió las lágrimas y el dolor ocasionados por este proceso.

