Tras conocer la triste noticia del fallecimiento de Álex Casademunt, sus compañeros de edición de Operación Triunfo lloran su muerte. Algunos de ellos han utlizados sus redes sociales para despedirse del cantante. Entre ellos, David Bustamante, con quien mantuvo una especial amistad durante el concurso y fuera de él.

"No es Justo! No puedo... ¿Por qué? ¡Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, ¡teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... DEP", ha escrito el cántabro en su cuenta de Instagram, pero la realidad es que, semanas antes, ambos cantantes tuvieron un desencuentro que se volvió viral.

Imposible olvidar la icónica canción que compartían, 'Dos hombres y un destino'. Una canción que les unió y también les separó. David Bustamante lanzó el mes pasado una nueva versión del tema, esta vez, sin su compañero de dueto Álex Casademunt.

Esta canción forma parte del próximo disco que sacará a la venta el artista cántabro, en el que repasará los grandes éxitos de sus 20 años de carrera. Las redes ardieron cuando salió a la luz la nueva versión que, para su disgusto, no contaba con la participación del cantante catalán. El último videoclip es muy parecido al que grabaron en su momento juntos para el estreno de la canción, donde aparecían los dos luchando en un ring de boxeo.

La traición no pasó desapercibida por los fans, que no paraban de preguntarse el porqué de su ausencia. Dado el revuelo que se montó, el Álex Casademunt utilizó hace unas semanas sus redes sociales para pronunciarse al respecto y reprocharle a David Bustamante su actitud. El artista reconoció que nadie le había avisado del lanzamiento. "Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada... Es una gran canción y me alegro de que suene de nuevo... Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja, muchos éxitos", escribió intentando dar por zanjada la polémica.

“Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada... , es una gran canción y me alegro que suene de nuevo.. Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos. https://t.co/ZvBBZaSwlx“ — Alex Casademunt (@alex_casad) February 6, 2021

La versión original se estrenó en el año 2002 y fue un auténtico éxito. La última vez que vimos a Bustamente y Casademunt interpretar la canción fue en el año 2016, en el concierto 'OT. El reencuentro'.

