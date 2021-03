"Álex Casademunt ha muerto esta noche en un accidente tráfico en Mataró, tal y como confirma la Patrulla Vecinal de Mataró a través de las redes sociales". Con este breve mensaje empezaba a correr la noticia en las redes sociales la noche del 2 de marzo, cuando el mundo del espectáculo todavía lloraba la muerte de Quique San Francisco. La gente se dividía entre los que decían que era un bulo, los que no daban crédito a lo sucedido y los indignados porque fuera una 'patrulla vecinal' la que lo contara y fuera así como se habría enterado la familia del cantante. La confirmación ha llegado a través de su agencia de contratación. "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz", ha escrito. Natalia, compañera de OT 1, ha sido de las primeras en reaccionar. "Dedidme que esto no es verdad", decía, creyendo que se trataba de un bulo. Luego ha llegado la confirmación y con ella han llegado el dolor y los recuerdos.

Chenoa se despide así de su 'cangrejo': "Te quiero Alex. Te quiero mucho. Ve tranquilo aquí siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz. Todo mi cariño familia, amigos, mis compañeros". Eran muy amigos y así felicitaba el cantante a Chenoa por su cumpleaños. "Nunca olvidaré cuando llegue a Madrid a hacer los últimos castings y te encontré para el resto de mi vida... Aquí vamos sumando años y cada vez te sientan mejor, me gusta que le bailes a la vida y que seas parte de la mia. ¡FELICIDADES mi cangreja! ¡Chenoa te quiero!".

David Bisbal ha escrito un mensaje para su compañero, al que llama “un tío espectacular”: “Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”. Noemí Galera, desolada, le despide con estas palabras: “Te presentaste al casting con tu tatuaje en el cuello, tu desparpajo, tu sonrisa pícara y nos enamoraste. Así te quiero recordar, Alex. Lleva tu alegría allí donde vayas, aquí la echaremos mucho de menos”. Verónica, otra de las concursantes de OT 1, dice: "Mañaco. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules. Te amo con todo mi amor. Preparado universo, allá va un ser de luz maravilloso".

La cantante India Martínez no termina de creérselo y le dice adiós así. "Lo leí hace rato pero no quería creerlo. Qué injusta la vida compañero, descanse en paz"

Tenía 39 años y deja huérfana a Bruna, que nació en 2018 con sus padres ya separados. Fue una estrega fugaz tras su paso por la primera edición de Operación Triunfo. Nació en Vilasar de Mar, Barcelona, en 1982, y tras su paso por el 'talent' se unió al grupo musical 'Fórmula Abierta', donde junto a otros compañeros de la edición tuvo un fugaz paso por el panorama musical. En 2003 inició su carrera musical en solitario, y también como presentador de televisión, uniéndose a programas como 'Los Lunnis' o '¡Mira quién baila!'. A lo largo de la última década ha pasado por diferentes cadenas de televisión y por diferentes programas, e incluso se unió al elenco del musical 'Mamma Mia' en 2010. En 2013 retomó su carrera musical, junto a su hermano Joan Casademunt, mientras que en 2016 volvió a los escenarios junto a 'Fórmula Abierta'.