Cuando pone un pie en la alfombra roja todos contienen la respiración y el mundo se detiene. Milena Smit es un animal fotogénico que ha encontrado en la moda un potente arma para seducir, conquistar y desarmar a todos los presentes. La cámara la quiere, y mucho, y ella lo sabe. En los Premios Feroz ha hecho algo parecido a lo que hizo Nieves Álvarez con aquel Stèphane Rolland blanco y negro con una enorme flor roja en el cuerpo: dejar a las demás invitadas a la altura del betún. Milena ha pisado de forma arrolladora con un diseño de alta costura de Jean Paul Gaultier, un vestido de la colección de otoño e invierno de 2018.

Ya lo hemos dicho, pero no está de más recalcarlo. Milena Smit ha roto con la imagen estereotipada de los vestidos princesa y aporta un nuevo significado a la palabra glamur. Es atrevida y tiene una una presencia bestial. Le gusta vestir de firmas rompedoras e influyentes como Gucci, J.W. Anderson, Palomo Spain y Paco Rabanne... Arrasa en redes sociales, sobre todo en Instagram, una red que la ha catalpultado al olimpo de las diosas de la moda.

2021 promete ser su gran año. El 6 de marzo podría ganar un Goya, ya que está nominada como Mejor Actriz Revelación por No matarás, película en la que comparte protagonismo con Mario Casas y Fernando Valdivieso. Y en breve rodará a las ódernes de Pedro Almodóvar ya que forma parte del reparto de Madres paralelas junto a Penélope Cruz y Aitana Sánchez Gijón. Las tres actrices interpretarán a tres madres imperfectas y prometen convertirse en el trio de oro del cineasta: “Con Madres paralelas vuelvo al universo femenino”.

"Me he roto mil veces rodando"

Hasta hace unos meses era una total desconocida. Pero su misterio es uno de los que enganchan. Andrógina, oscura y magnética, la cara de Milena Smit apareció en videoclips de Los Planetas y sobre las pasarelas antes de encontrar su lugar delante de las cámaras. Nació en Elche, Alicante, de padre holandés, y se mudó a Madrid cuando se manifestó su vocación inerpretativa: modelo desde los 15 años de edad, se formó en la escuela de Cristina Rota y con Bernard Hiller, el maestro de Leonardo DiCaprio y Cameron Díaz que ofrece sus clases desde Los Ángeles.

Milena Smit y Mario Casas en el rodaje de "No matarás" Milena Smit y Mario Casas en el rodaje de "No matarás" GTRES RTVE.es

No, credenciales no le faltan. Pero asegura que tiene un ángel de la guarda: David Victori le ha dado su primera oportunidad con No matarás, y no piensa desaprovecharla. El papel era exigente y ha demandado mucho de ella, también emocionalmente. Lo contaba en una entrevista: "Me he roto mil veces rodando. Ha sido muy duro pero a la par muy satisfactorio porque ha sido una catarsis. Un viaje por completo para ponerte unas tiritas sobre las heridas que haya tenido”.

Milena Smit en los premios Forqué 2021 Milena Smit en los premios Forqué 2021 GTRES RTVE.es

Está a punto de dar el gran salto internacional. Netflix la ha fichado para el thriller sobrenatural Alma, una ficción original que la va a colocar en el mapa global. Goya o no, revelación: está completamente preparada.

Más noticias en Corazón y tendencias.