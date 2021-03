Apúntenselo: Vanessa Kirby es la próxima gran actriz británica. Dio vida a la Princesa Margarita en The Crown, la gran ganadora de los Globos de Oro, pero esta vez sus compromisos eran otros: estaba nominada al galardón para la mejor actriz de drama por su trabajo en Fragmentos de una mujer, la desgarradora película que arrasó en el Festival de Venecia y donde, sin excepción, todos los medios destacan a Kirby como la mayor de sus virtudes.

Encerrada en Londres por las restricciones de movilidad, Vanessa asistió a los premios de manera virtual, pero eso no le impidió engalanarse y robar desde la distancia todas las miradas: con un vestido negro de Gucci que quita la respiración y joyas de Cartier, la firma responsable de esta espectacular sesión de fotos, la actriz ha sido una de las más estrellas más aplaudidas por su elegancia deslumbrante.

Vanessa Kirby, la dama de negro de los Globos de Oro 2021 Instagram @vanessa__kirby

Además de por The Crown, un proyecto al que se unió mucho antes de saber el gigante en el que iba a convertirse, su rostro nos suena porque lo hemos visto en varias películas de acción de enorme calado y presupuesto. Las últimas, Misión Imposible: Fallout, la aplaudida entrega de la franquicia de cabecera de Tom Cruise, y Fast & Furious: Hobbs & Shaw, que lidera junto a Dwayne "The Rock" Johnson y Jason Statham. Estilo, carácter, un fabuloso acento y unos ojos del color del hierro son la seña de identidad de una estrella que no ha hecho nada más que empezar.

Vanessa Kirby, de Gucci y Cartier Instagram @vanessa__kirby

En una entrevista con Harper's Bazaar al hilo de su nominación y sus impecables elecciones estilísticas, la actriz habló de su estilo, siempre sobrio, neutro y oscuro: "Como tengo que vestirme como personajes muy diferentes por mi trabajo, mi estilo personal me gusta mantenerlo natural. Tengo básicamente un uniforme: ¡Toda de negro!".

Vanessa Kirby: "Prefiero conservar un estilo neutro" Instagram @vanessa__kirby

Aunque el tiempo le ha enseñado a apreciar el brillo y la elegancia de las joyas, que aportan ese toque diferente y que luce en las fabulosas imágenes que ha compartido en su Instagram.

La labor de sus estilistas fue encontrar algo con lo que pudiese estar cómoda sentada durante el rato que duró la gala virtual de los Globos de Oro, donde la actriz se sintió relajada y en su salsa pese a echar de menos a sus compañeros: "Para mí, la gracia de la alfombra roja no es la alfombra en sí, sino mi estilista y el equipo de maquillaje y vestuario, y el tiempo que paso con mis seres queridos antes y después", cuenta en la misma entrevista.

Vanessa Kirby antes de los Globos de Oro 2021, de Gucci y con joyas de Cartier Instagram @vanessa__kirby

Shia LaBeouf, que se encuentra bajo escrutinio tras la denuncia por maltrato que ha interpuesto contra él la cantante F.K.A Twigs, es el otro protagonista de la nominada Fragmentos de una mujer. La película, que trata un traumático y malogogrado parto y el impacto psicológico por la pérdida de un hijo nonato, es un brutal y desgarrador retrato del potencial dramático de Vanessa Kirby. La actriz se puso bajo las órdenes del húngaro Kornél Mundruczó en la cinta, que fue adquirida por Netflix después de ganar en Venecia. Pero el Globo de Oro fue finalmente para Andra Day por su trabajo en The United States vs. Billie Holiday, otra actriz que, desde su casa, fue una estrella deslumbrante en la alfombra roja.

