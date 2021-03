Laura Pausini es italiana pero el Globo de oro que ha ganado se celebra en España como si fuera el de un artista español. Es tan grande el cariño que se le tiene a la cantante que se la siente como a alguien de la familia. Laura vive en estos momentos una felicidad mayúscula ya que es el primer Globo de oro que gana en su carrera. Es, no cabe duda, la cantante italiana más internacional y le ha dedicado al galardón a la italiana más universal, Sofía Loren. "Nunca soñé con ganar un Globo de Oro, no lo puedo creer. Muchas gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood", dice en su cuenta de Instagram.

Emma Corrin, de Miu Miu

Pausini se lleva el Globo de oro por la canción ‘Yo sí', que es el tema principal de la película La vida por delante, protagonizada por Sophia Loren. Para recoger su premio ha apostado, como no, por un diseñador italiano y una casa de moda italiana, y ha llevado un vestido rojo de la casa Valentino. Pausini, Loren y Valentino: trío de ases. La artista da las gracias a todo el equipo, entre ellos Edoardo Ponti, hijo de Sofía y Loren y Carlo Ponti, que ha dirigido la película. "Y todo mi agradecimiento y respeto a la maravillosa Sophia Loren, fue un honor dar voz a tu personaje, transmitir un mensaje tan importante, de aceptación y unidad".

En 1993, con tan solo 19 años, se presentó en el Festival de la Canción de San Remo en la categoría Nuevos Valores y obtuvo el primer lugar con el tema La solitudine (La soledad). Desde entonces ha ido creciendo como artista y conquistando el mundo, logrando sueños, algunos, como este Globo de oro, pensaba que eran inalcanzables. "Dedico este premio a todos aquellos que quieren y merecen ser 'vistos'. A esa niña que hace 28 años ganó San Remo y nunca hubiera esperado llegar tan lejos. A Italia, a mi familia, a todos los que me han elegido a mí y a mi música, y me han hecho lo que soy hoy. Y a mi hermosa hija, a quien desde hoy me gustaría recordar la alegría en mis ojos, esperando que crezca y siga siempre creyendo en sus sueños".

En septiembre de 2012 anunció que estaba embarazada de una niña de su novio, Paolo Carta. El bebé nació el 8 de febrero de 2013: "Paolo y yo estamos muy felices de anunciar el nacimiento de nuestra pequeña. Paola, su nombre, es una combinación de nuestros nombres y el símbolo de nuestro amor".

Este Globo de oro se suma a una larga lista de premios para Laura Pausini, que ya tiene dos premios Billboard, un Grammy y cuatro Grammy Latinos, entre otros. Ahora.... ¡ A por el Oscar!