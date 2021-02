Estábamos esperando con ansias este momento y, por fin, ¡ha llegado! Los Globos de Oro inauguran una vez más la temporada de los premios cinematográficos. El show debe continuar, a pesar de que la ceremonia no será como las anteriores debido a la pandemia. No habrá alfombra roja y los nominados estarán en sus casas durante la gala, la misma dinámica que se siguió en los Premios Emmy y como también se hará en la próxima edición de los Goya.

Con casi dos meses de retraso, la 78ª edición de los galardones se celebra esta madrugada del domingo al lunes a partir de las 2:00 AM, hora peninsular española.

Por suerte, no solo vamos a ver a los nominados desde el sofá de sus casas. En la gala también estarán las estrellas de Hollywood que participarán en la ceremonia desvelando los nombres de los ganadores: Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Awkwafina, Cynthia Erivo, Kristen Wiig, Annie Mumolo, Margot Robbie, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Anthony Anderson, Tiffany Haddish, Kenan Thompson, Kate Hudson, Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson, Rosie Pérez, Bryce Dallas Howard, Christian Slater y Chris Meloni.

La pareja de cómicas formada por Amy Poehler y Tina Fey vuelve a hacer equipo como presentadoras del evento por cuarta vez no consecutiva , pero en esta ocasión no estarán juntas. Poehler estará en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills (Los Ángeles, California), escenario habitual de los Globos de Oro, mientras que su compañera Fey seguirá la ceremonia desde la Rainbow Room, situada dentro del histórico Rockefeller Center de Nueva York . Esta será la primera vez que los premios se emitan desde varias localizaciones en sus 78 años de historia.

Nominados y favoritos

La 78ª edición de los premios ha hecho historia. Tres mujeres han conseguido colarse en la categoría a Mejor Dirección: Chloe Zhao por Nomadland, Regina King por One night in Miami y Emerald Fennell por Una joven prometedora. Nunca antes se habían visto tantos nombres femeninos en esta lista de nominados, donde no aparecía una mujer desde 2015 y que solo ha tenido una ganadora, Barbra Streisand por Yentl en 1984. Competirán junto a ellas Aaron Sorkin por El juicio a los 7 de Chicago y David Fincher por Mank.

Regina King, Chloe Zhao y Emerald Fennell

Las nominaciones suponen un éxito para la plataforma Netflix, productora de las dos obras con más candidaturas, entre ellas, la de mejor película dramática: Mank y El juicio de los 7 de Chicago. En total Netflx suma 42 nominaciones, 22 de cine y 20 de series, siendo The Crown, la ficción histórica sobre la corona inglesa, la que más nominaciones acumula, seis en total. Schitt's Creek le sigue de cerca con cinco y Ozark con cuatro.

Grandes leyendas como Frances McDorman (Nomadland) y Viola Davis (Ma rainy black bottom) lucharán por el galardón de mejor actriz dramática junto al resto de finalistas Carey Mulligan (Una mujer prometedora), Andra Day (The United States vs. Billie Holliday) y Vanessa Kirby (Pieces of a woman). En la categoría masculina son candidatos Gary Oldman (Mank), Anthony Hopkins (El padre), Riz Ahmed (Sound of Metal), Tahar Rahim (The Mauritarian) y, como nominación póstuma, Chadwick Boseman (La madre del blues), fallecido el pasado mes de agosto.

El perfil es el posado estrella de Anya Taylor-Joy, doblemente nominada en los Globos de Oro GTRES

Anya-Taylor Joy es una de las grandes favoritas de la noche. La actriz de origen argentino opta a dos premios: el de mejor actriz de película de comedia o musical por Emma, y el de mejor intérprete femenina de una miniserie o película televisiva por Gambito de dama.Puedes consultar aquí la lista completa de nominados.