Se han hecho esperar, pero ¡ya están aquí! Después de dos largos meses de retraso, los Globos de Oro se celebran este domingo 28 de febrero con una gala diferente debido a las restricciones por la pandemia.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que cada año organiza estos galardones, ha ido desvelando a través de Twitter las estrellas de Hollywood que participarán en la ceremonia desvelando los nombres de los ganadores: Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Awkwafina, Cynthia Erivo, Kristen Wiig, Annie Mumolo, Margot Robbie, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Anthony Anderson, Tiffany Haddish, Kenan Thompson, Kate Hudson, Sterling K. Brown y Susan Kelechi Watson. Las últimas incorporaciones a esta lista son Rosie Pérez, Bryce Dallas Howard, Christian Slater y Chris Meloni.

“We are honored to announce @BryceDHoward, @Chris_Meloni, @rosieperezbklyn, and Christian Slater as presenters at the 78th #GoldenGlobes! You won't want to miss them this Sunday, 2/28 at 8PM ET/5PM PT on NBC. pic.twitter.com/1EHR7jnJwt“