Nadie puede resistirse a Ana de Armas. Es aparecer ella y todo arde, como Hollywood que aún sigue en llamas tras su llegada a Los Ángeles hace solo unos años. La actriz cubano-española se ha convertido en toda una sensación al otro lado del charco y acaba de ser nombrada una de las personas más influyentes del año por la revista TIME. La lista 100 Next, donde se elige el top de "estrellas emergentes que dan forma al futuro", incluía una emotiva carta de una de sus mentoras cinematográficas, la veterana actriz de Hollywood, Jamie Lee Curtis que considera a Ana de Armas como “una megaestrella que brilla alto y fuerte”.

Quien fuese su compañera de reparto en la película que la catapultó a la fama, Puñales por la espalda (Knives Out), se ha rendido en elogios ante la actriz a la que conocimos gracias a la serie El Internado. "Conocí a Ana de Armas el primer día de rodaje de 'Knives Out'. Durante esa primera escena, miré a sus hermosos ojos verdes, que estaban llenos de lágrimas de dolor mientras su personaje lloraba a su amigo. En ese momento, recuerdo haber pensado: ¿Quién es? Su talento era inconfundible", cuenta Lee Curtis que asegura que Ana tiene un prometedor futuro por delante y un profundo talento. "Inmediatamente quise intentar hacer todo lo que pudiera para ayudar a este joven actor de Cuba en su viaje, aunque rápidamente me di cuenta de que no lo necesitaba. Sus dones eran evidentes", continua en su texto.

Ana de Armas ha reaccionado ante esas palabras muy emocionada en su cuenta de Instagram. “Me siento tan honrada y agradecida. Gracias TIME y a Jamie Lee Curtis”, escribía la actriz. “Siempre he estado inspirada por ti, mi querida amiga. Siempre conmovida por tu amabilidad”, añadía en su mensaje.

Escena 'Puñales por la espalda', (2019)

Nuevos proyectos, nueva vida y nuevo corte de pelo Ana de Armas está en su mejor momento. Su ruptura con Ben Affleck no ha paralizado su vida y este 2021 se presenta lleno de proyectos cinematográficos. Estrenando nuevo look, en octubre la veremos junto a James Bond en No time to die, donde interpreta a una chica Bond 'de armas tomar', y también está pendiente el estreno de Deep Water, el thriller en el que conoció a Ben Affleck y gracias al cual nos ha dejado algunos de los momentos más alegres de la cuarentena. Será Marilyn Monroe en Blonde, y aparecerá en The Grey Man, el thriller más caro de Netflix para este año. ¡Y eso es sólo lo que sabemos!