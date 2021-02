Corría el año 1992 cuando la actriz Mia Farrow acusó a Woody Allen de abusos sexuales hacia Dylan Farrow, una de las hijas adoptadas que tenían en común la pareja. Casi 20 años después, HBO reabre la herida y la polémica con un documental de cuatro episodios, Allen v. Farrow, que no cuenta con la participación del director de cine y que ha acusado a la plataforma de mentir: "Está plagado de falsedades".

El director perdió la custodia de sus otros hijos y parte del respeto de la industria cinematográfica a raíz de las acusaciones de abusos sexuales de su hija adoptiva y hay actores arrepentidos de trabajar con él y un bloqueo de sus películas en Hollywood, ya que sus dos últimas ni siquiera se han estrenado en Estados Unidos.

Allen v Farrow habla del presunto abuso de Woody Allen a Dylan Farrow, a través de filmaciones caseras, documentos legales, evidencias policiales, llamadas, videos reveladores y audios inéditos sobre el caso. Sin embargo, el director de cine ha estallado

Años después la hija adoptiva de Allen y Farrow hablo públicamente del caso en una carta abierta que publicó en el blog de Nicholas Kristoff en el diario The New York Times de Nicholas Kristoff. En ella, Dylan describía su angustia porque nadie la creyese al completo y de que el caso nunca hubiera llegado a una sentencia justa contra su supuesto abusador y cómo vivió ella la situación de niña en primera persona.

Dylan tenía siete años de edad y afirmó que Woody Allen había abusado de ella en el ático de su casa negó todas las acusaciones que se vertieron sobre él, aunque sí admitió estar en una relación romántica con Soon-Yi , otra de las hijas adoptivas que tenía con Farrow que es 35 años menor y con quien se casó más adelante y tuvo dos hijos. En 1993, el equipo de investigación del Hospital Yale-New Haven que estaba a cargo de la investigación sobre el presunto abuso sexual concluyó que Dylan Farrow no fue abusada y la polémica quedó en el aire.

24 horas - Woody Allen: "No me retiraré nunca. Moriré rondando películas" - escuchar ahora

24 horas - Woody Allen: "No me retiraré nunca. Moriré rondando películas" - escuchar ahora

Allen v. Farrow llega a las pantallas de todo el mundo un año después de que lo hicieran las memorias de Woody Allen , A propósito de nada, una biografía del director de cine donde además de hacer un repaso a su trayectoria profesional (lleva grabadas más de 50 películas), aprovechó para hablar de uno de los episodios más oscuros de su vida. "Sin creer en la vida futura, es igual que me recuerden como director o pedófilo", afirmó.

La familia Allen-Farrow, rota para siempre

Ya en 1992 la familia se dividió en dos, con unos hijos que se mostraron a favor de Allen y otros, de Farrow. La serie documental incluye entrevistas cercanas al entorno de los Farrow, pero apenas hay testimonios a favor de Woody Allen, como el de su hijo Moses Farrow, quien siempre se ha posicionado a favor de su padre y es tremendamente crítico con su madre.

"Los documentalistas no tenían ningún interés en buscar la verdad", afirma Woody Allen en un comunicado publicado en The Hollywood Reporter. Defiende que los encargados de realizar este proyecto audiovisual, Amy Ziering y Kirby Dick, "pasaron años colaborando subrepticiamente con los Farrow", lo que explica que no haya testimonios de él.

Foto tomada el 26 de abril de 2016 en la que Mia Farrow (izda.) y su hija Dylan Farrow acuden a una Gala. AFP PHOTO/Neilson Barnard

Además, asegura que él y su esposa, Soon-Yi Previni, fueron contactados hace un par de meses con "apenas unos días" para responder al contenido de la cinta. Versión que se contradice con la de Amy Herdy una Variety, donde afirmó que trató de contactar con Allen en 2018 para entrevistarle pero nunca recibió una respuesta.