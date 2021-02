Dolly Parton nació el 19 de enero, el mismo día que Janis Joplin, y hace un mes celebraba su cumpleaños con un discurso en el que no se olvidaba del resto del mundo: "Otro día ha pasado, y vaya año. Como a todo el mundo, me ha llegado el turno de pasar un cumpleaños cubierto de COVID. Así que te preguntas: ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Deberías celebrarlo? Yo he elegido la vía tranquila para poder estar cerca de la gente que quiero, agradecer lo que tengo y reflexionar acerca del año que viene".

"Sin embargo, tengo un deseo de cumpleaños que quiero compartir con vosotros. Mi deseo es que todo el mundo haga algo un poco diferente hoy. Llamémoslo un llamamiento a la bondad. Si quieres donar a tu causa favorita, dona. Si quieres llamar a un viejo amigo durante esta época tan solitaria, llama. Si puedes ser voluntario sin ponerte en peligro, hazlo. Si decides que hoy es el día para adoptar a un perro, corre a un refugio y encuentra un nuevo amigo. Tus opciones son ilimitadas".

“This year my birthday wish is a call for kindness. We can’t just hope for a brighter day, we have to work for a brighter day. Love too often gets buried in a world of hurt and fear. So today, January 19th, let’s get to unearthing love ❤️ https://t.co/CTShxNkbRq pic.twitter.com/0UFiMCyM9D“