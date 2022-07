John Legend y Chrissy Teigen, que formaron parte activa de la campaña a favor de Joe Biden, también reaccionaban en sus redes sociales. Él lo hacía con un discurso en el que no se guardaba nada: "Cualquiera que haya votado a este desastre trágico, mierdoso y narcisista de presidente tiene responsabilidad de esta debacle. Durante este tiempo os ha enseñado exactamente quién era. Aún así lo apoyasteis. Sois cómplices de este intento de destrucción de nuestro país. No sois patriotas".

“Anyone who voted for this tragic shitty narcissist mess of a president bears responsibility for this debacle today. He has shown you exactly who he was all along. You still supported him. You are complicit in the attempted destruction of the country. You are not a patriot.“