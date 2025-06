Demi Lovato confiesa que está superando sus trastornos alimenticios: "Vale la pena el milagro de la recuperación"

Demi Lovato es una de las artista más populares del panorama pop internacional, pero eso no facilitado que su vida sea de color rosa. Desde que con 25 años sufriera una sobredosis que le hiciera estar al borde de la muerte, la prensa y la propia actriz se han encargo de hacer público los incesantes problemas de salud que ha sufrido desde su infancia. Uno de ellos es la bulimia, un trastorno alimenticio que padece desde que en el colegio comenzase a sufrir bullying. La ansiedad y depresión hicieron que su enfermedad alcanzase niveles que ella misma evitó tocar, pero a dos años de cumplir la treintena, Demi ha anunciado, al fin, la superación de este complicado obstáculo que le impedía seguir con su vida.

"Sinceramente, pensaba que no era real el hecho de poder recuperarte de un trastorno alimenticio. Que todo el mundo fingía o recaía en secreto a puerta cerrada. "Seguro que vomita aquí y allá", "probablemente nunca pueda aceptar su celulitis" eran algunas de las cosas que solía decirme a mí misma mientras crecía", comenzaba la artista en su cuenta oficial de Instagram. "Estoy muy agradecida de poder anunciar con honestidad que, por primera vez en mi vida, mi dietista me ha mirado y me ha dicho: "Así es como se ve la recuperación del transtorno alimenticio". En honor a mi gratitud por el momento en el que me encuentro ahora mismo, me he hecho una pequeña sesión de fotos mientras estaba en cuarentena este verano para mostrar mis estrías y no avergonzarme de ellas".

Ante estas palabras, la intérprete de "I Love Me" hacía referencia a su canción dejando patente lo orgullosa que se siente al mostrar su cuerpo tal y como es. "Mis estrías no van a desaparecer, por lo que podría ponerles un poco de brillo, ¿verdad? Permitidme también dejar claro que esto sirve como recordatorio para cualquiera que de verdad piense que esto no es posible. ¡Puedes hacerlo! ¡Cree en ti!", continuaba Lovato. "Este año fue difícil... Sé amable contigo mismo si te equivocas y recuerda volver a encarrilarte porque vale la pena el milagro de la recuperación", finalizaba en su misiva.