Demi Lovato recuerda a Naya Rivera en sus redes: "Te echo de menos"

El pasado mes de julio el mundo de la televisión sufría una trágica pérdida: el cuerpo difunto de la actriz de Glee, Naya Rivera, era encontrado en el lago Piru del condado de Ventura. Un suceso que conmovió al mundo entero cuando, cinco días antes, fue reportada como desaparecida cuando su hijo de 4 años, Josey Dorsey, era encontrado con un chaleco salvavidas y durmiendo solo a bordo de la embarcación.

Cinco meses después de su trágica muerte, compañeros de la industria siguen recordando a la actriz. El último homenaje viene de la mano de Demi Lovato, quien recuerda a su amiga Naya Rivera con una publicación en Instagram Stories: "Te echo de menos", escribe Demi en sus redes junto a un corazón y una canción de fondo que no fue elegida porque sí.

En la historia de Instagram, Demi está de excursión en un día soleado escuchando "Here Comes the Sun" de The Beatles. Para los fanáticos de Glee, la elección de la canción es significativa porque alude a una escena en la quinta temporada del programa en 2013 cuando el personaje de Lovato, Dani, se enamora de Santana López, personaje que interpretaba Naya.

Y es que Demi lamentó la pérdida de su amiga desde el primer momento. Un día después de su muerte, la autora de "Don't Forget" dedicó unas bonitas palabras en un post de Instagram junto a varias fotos de ellas dos juntas. "Descansa en paz, Naya Rivera. Siempre apreciaré la oportunidad de interpretar a tu novia en Glee. El personaje que interpretaste fue innovador para toneladas de chicas queer encerradas (como yo en ese momento) y chicas queer abiertas, y tu ambición y logros fueron inspiradores para las mujeres latinas de todo el mundo. Mi corazón está con sus seres queridos en este momento", decía la publicación.

