"Es tan emocionante para nosotras como esperamos que lo sea para los espectadores. Me encantaría que la gente viera esto como una celebración no solo de nuestras historias individuales, sino también del poder de la amistad, los sueños y la perseverancia", dice Linda Evangelista, la mujer de las mil caras. Lo ha hecho en su cuenta de Instagram. Y lo mismo sus compañeras. Y las tres con la misma foto de un desfile de Versace. De ellas se ha dicho de todo y todo bueno. Linda Evagelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell y Christy Turlington fueron mucho más que modelos. Fueron las supermodelos, las diosas de la moda: deseadas, envidiadas, perseguidas, adoradas... Ahora sus trepidantes vidas se llevan a la televisión en una serie que dirigirá nada menos que Barbara Koople, la cineasta estadounidense ganadora de dos Premios Óscar, el primero en 1976 por Harlan County, USA y el segundo en 1991 por American Dream.

"Mis hermanas Christy, Linda, Cindy y yo estamos muy emocionadas de compartir nuestra historia con el mundo y no podría haber mejores socios que Brian Grazer y Ron Howard. Es un sueño hecho realidad. ¡Esperamos que nuestro 'viaje' motive e inspire a los jóvenes de todo el mundo", dice Naomi Campbell en su cuenta. Y desvela dos de los nombres que están detrás del proyecto. "Será una serie documental sin igual, que explorará las carreras icónicas de los cuatro supermodelos que trascendieron la industria de la moda", dicen desde la productora Imagine Entertainment , fundada por el director Ron Howard y el productor Brian Grazer, que están detrás de títulos tan conocidos como Una mente maravillosa, Apolo 13 y El código Da Vinci.

Mítica portada de Vogue USA realizada por Peter Lindbergh en 1990.

"Estoy muy emocionada de reunirme con mis amigas para celebrar y analizar la forma en que las supermodelos trascendieron los límites de la moda", dice Cindy Crawford, que se alegra de poder contar cómo vivieron aquella época maravillosa y los cambios que se produjeron no solo en la moda, también en los medios de comunicación y la cultura. Cambios que difinieron aquella "era icónica", añade. "Tengo muchas ganas de mirar al pasado y volver a en este momento sin precedentes en la moda, y con estas increíbles mujeres con las que he crecido", dice Christy Turlington.

¿Pero qué va a contar la serie? Todo, parece. Y según ha dicho Cindy Crawford con mucho respeto. Aunque será difícil y quizá haya cosas que hoy, con la perspectiva de los años y el cambio social, no se entiendan bien. Ellas lo eran todo, lo hacían todo. El planeta de la moda se les quedó pequeño y saltaron al cine, la televisión, la música, los negocios. Sus agendas echaban humo y sus cuentas bancarias crecían minuto a minuto. El caché de Linda Evangelista pero en 1990 le soltó a Jonathan Von Meyet, de la revista Vogue, la frase que le ha perseguido, y persigue, toda su vida: "No me levanto de la cama por menos de 10 000 dólares diarios".

Naomi, Cindy, Linda y Christy con Stephanie Seymur y Claudia Schiffer. Mario Testino

Cada una tiene su historia y juntas son historia. Cindy Crawford estuvo casada con Richard Gere e hizo sus pinitos en el cine y la televisión, como reportera de MTV. Naomi Campbell derribó barreras sociales con su piel de ébano, conquistando portadas de revistas importantes, como el Vogue francés o Time, que antes nunca llevaron a mujeres negras. Fue en 1991. "Gianni Versace me llamó para decírmelo. ¡Estaba más feliz que yo! La alegría de Gianni me hizo ver que era algo insólito", decía años más tarde. Naomi escribió un libro, grabó un disco y se contoneó con Michael Jackson en el vídeo de 'Into the Closet'. Su lista de amantes y novios es casi un 'expediente X'.

Chrysty Turlington ha sido la más discreta y ha tenido una larga trayectoria y grandes éxitos a ambos lados del charco. Algo que no todas lograron. Pero hay mucho qué contar. También fueron años de excesos, de drogas y alcohol. Naomi Campbell comenzó a beber y consumir cocaína con 24 años. “La gente a mi alrededor estaba dispuesta a darme lo que quisiera. Yo pensaba que estaba bien porque creía que yo era una 'rock star'", contaba años más tarde, después de someterse a una cura de desintoxicación. La serie promete porque ellas son iconos, mitos, son las supermodelos. ¿Y qué es una supermodelo? Linda lo expresó de forma contundente: "Nosotras no estamos de moda, somos la moda”. Amén.