Twin Peaks Day

Twin Peaks es la serie de culto por excelencia, la hija predilecta de David Lynch y Mark Frost que supuso una revolución para el formato y hoy está de aniversario. Cada 24 de febrero, los fans de la ficción celebran la llegada de un detective muy especial al misterioso pueblo de Twin Peaks... ¡Hoy hace 32 años! Aunque el elenco se volvió a reunir en 2017 para Twin Peaks, The Return, la esperada tercera temporada de una serie llena de altibajos, este reencuentro tuvo ausencias notables: Lara Flynn Boyle, que interpretó a Donna, no apareció por la secuela; caras nuevas, como las de Lauda Dern, Naomi Watts o Jennifer Jason Leigh, se añadieron al censo de esta ciudad siniestra.

Los hemos visto envejecer, pero una pregunta sigue abierta: ¿A qué se han dedicado los actores que saltaron a la fama gracias a Twin Peaks? Desde Riverdale hasta el canal de YouTube del director David Lynch, te contamos dónde seguirles la pista.

Kyle MacLachlan (Dale Cooper) Kyle MacLachlan dio vida al agente Cooper en 'Twin Peaks' El agente Cooper es famoso por su talante, su gusto por el café solo y sus conversaciones en solitario con una grabadora de voz. Y Kyle MacLachlan es famoso gracias a Dale Cooper. El actor, que ya había trabajado con Lynch en Dune y Terciopelo azul, ha seguido trabajando en la televisión (Sexo en Nueva York, Agents of S.H.I.E.L.D., Portlandia), el cine (Showgirls, Capone) o el doblaje de animación (Inside Out, Gravity Falls). En sus redes sociales interactúa a menudo con los fans de Twin Peaks. No te lo pierdas en: Twin Peaks: The Return y su peculiar cameo en la exitosa serie documental de HBO How To With John Wilson, donde aparece tratando de entrar al metro de Nueva York con una tarjeta que no funciona.

Sherilyn Fenn (Audrey Horne) Sherilyn Fenn fue Audrey Horne en 'Twin Peaks' Participó en multitud de películas de serie B y 'sexploitation' y encadenó pequeños papeles hasta dar con la oportunidad de su vida en Twin Peaks. Aunque le llovieron los papeles parecidos a Audrey (femeninos, misteriosos y con un aura de cine noir), su carrera ha sido una lucha constante contra ese estereotipo y su imagen de 'icono sexual', y no ha terminado de despegar. En los primeros 2000 protagonizó la serie de televisión Rude Awakening, y la hemos visto en cantidad de personajes olvidables en series populares: Friends, Dawson Crece, Ley y Orden, Las chicas Gilmore o Shameless entre muchas otras, antes de participar en Twin Peaks: The Return. No te la pierdas en: La polémica Boxing Helena, dirigida por la hija de David Lynch (Jennifer Chambers Lynch, autora del Diario secreto de Laura Palmer). También interpretó a la actriz Elizabeth Taylor en un biopic de la NBC que explotó su enorme parecido.

Sheryl Lee (Laura Palmer y Maddy Ferguson) Sheryl Lee fue Laura Palmer y su prima Maddy Ferguson en 'Twin Peaks' Es el cadáver más exquisito y emblemático de la televisión, un testimonio de las series de otro tiempo: Sheryl Lee encarnó a la mayor pregunta y misterio de Twin Peaks, Laura Palmer, y también a su prima, Maddy Ferguson. Sin embargo, su carrera posterior se ha limitado a apariciones menores en el cine, en series de televisión como One Three Hill o House y en el teatro, donde actuó junto a Al Pacino en una versión de Salomé. 05.21 min Considerada una de las mejores series de la historia de la televisión, este clásico de David Lynch se reedita ahora en Blu ray, en una edición que incluye las dos temporadas y la película 'Twin Peaks: Fuego camina conmigo'. Ycon un montón de extras nunca vistos. Una estupenda excusa para volver a descubrir quién mató a Laura Palmer. No te la pierdas en: Fire Walk With Me, la precuela de Twin Peaks dirigida por David Lynch que continúa siendo el papel más importante de su carrera.

Lara Flynn Boyle (Donna Hayward) Lara Flynn Boyle fue Donna Hayward en 'Twin Peaks' Aunque su papel más recordado sigue siendo el de Donna, tan icónica como odiada en Twin Peaks, estuvo nominada a un premio Emmy por su trabajo posterior en la serie The Practice. Cuando se terminó la serie de Lynch y Frost no le faltó trabajo; tanto es así que no pudo rodar la película Fire Walk With Me y Donna tuvo que ser interpretada por otra actriz. Salió con su compañero Kyle MacLachlan y mantuvo una breve relación con Jack Nicholson; estuvo a punto de interpretar a Ally MacBeal y fue la villana de Men in Black II. Por lo demás, su carrera se ha limitado a apariciones televisivas y películas independientes, y no graba nada desde el año 2015, ni siquiera la secuela de Twin Peaks. De todos los egresados de la serie, es la que ha sufrido un cambio físico más radical: en los primeros 2000 padecía una delgadez extrema y en los últimos años ha caído víctima de una mala cirugía estética. No te la pierdas en: Wayne's World, una comedia basada en los personajes de Saturday Night Live que rodó después de la cancelación de Twin Peaks.

Mädchen Amick (Shelly Johnson) Mädchen Amick interpretó a Shelly Johnson en 'Twin Peaks' La joven camarera de Twin Peaks participó en varias películas en los años 90, aunque ninguno llamó la atención tanto como el de Shelly en Twin Peaks. Su éxito más estable se lo ha dado siempre la televisión: ha tenido roles recurrentes en Las chicas Gilmore, Urgenicas, Joey, Dawson Crece, Gossip Girl, Californication o American Horror Story: Hotel, y desde 2017 da vida a Alice Cooper en Riverdale. No te la pierdas en: Riverdale, el thriller adolescente de la CW en la que los personajes adultos están interpretados por los iconos juveniles de los 90, como Molly Ringwald (The Breakfast Club, Sixteen Candles) o Chad Michael Murray, con quien comparte varias escenas divertidas en la tercera temporada.

Dana Ashbrook (Bobby Briggs) Dana Ashbrook fue Bobby Briggs en 'Twin Peaks' Dio vida al ligón e irresponsable Bobby Briggs y rodó escenas inolvidables en el interior de su coche junto a Mädchen Amick, pero el actor que interpretó al ex de Laura Palmer no ha tenido una carrera muy consistente, y es uno de los talentos más desaprovechados tras la marcha de Lynch: ha aparecido en episodios puntuales de series como Dawson Crece, Embrujadas, Deadwood o Crash. No te lo pierdas en: Twin Peaks: The Return, donde retoma el papel de un Bobby muy distinto al que conocíamos.

James Marshall (James Hurley) James Marshall interpretó a James Hurley en 'Twin Peaks' Como Dana Ashbrook, el diese vida a James ha disfrutado de una carrera breve e intermitente. Su personaje es uno de los más odiados de Twin Peaks, pero participó en varias películas antes de abandonar la serie. No te lo pierdas en: Algunos hombres buenos, la película escrita por Aaron Sorkin (El ala oeste de la Casa Blanca) y dirigida por Rob Reiner (Cuando Harry encontró a Sally, La princesa prometida) en la que interpreta a un soldado junto a Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon y Jevin Pollack.

Peggy Lipton (Norma Jennings) Peggy Lipton, que dio vida a Norma en Twin Peaks, falleció en 2017 La parte más interesante de la carrera de Peggy Lipton no vino después de Twin Peaks, sino antes: comenzó su carrera como modelo en los años 60 y tiene un pasado como icomo hippie de la moda y la televisión. Estuvo nominada a cuatro premmios Emmy y cuatro Globos de Oro por su trabajo en una famosa serie de policías, The Mod Squad, y tuvo una breve carrera musical: se la relacionó con Paul McCartney, y estuvo casada con Quincy Jones, junto a quien escribió uno de los grandes éxitos de Frank Sinatra, "L.A. Is My Lady". Su carrera sufrió un gran parón que rompió con Twin Peaks y estuvo presente en Twin Peaks: The Return. Michael Cole, Clarence Williams III y Peggy Lipton protagonizaron en los 60 'The Mod Squad', considerada revolucionarai en su época por tener un elenco interracial Getty Images Peggy Lipton murió en 2019 tras 15 años conviviendo con un cáncer de colon, sumandose a los actores de Twin Peaks tristemente ausentes: la gran Piper Laurie (Catherine Martell), Jack Nance (Pete Martell), Catherine E. Coulson (la señora del tronco), Frank Silva (BOB) o Warren Frost (el padre de Mark Frost, que dio vida al doctor Hayward, padre de Donna) Una curiosidad: Peggy Lipton es la madre de Rashida Jones, la actriz y cómica estadounidense famosa por su papel como Ann Perkins en la serie Parks and Recreation.

Everett McGill (Ed Hurley) Everett McGill fue Ed Hurley en 'Twin Peaks' Junto a David Lynch ha trabajado en películas como Dune y The Straight Story, y apareció junto a Wendy Robie (Nadine, su esposa de Twin Peaks) en una película de Wes Craven, The People Under The Stairs. Tuvo varios papeles secundarios en el cine de los años 80 y 90, pero ningún trabajo importante después de eso: solamente Twin Peaks: The Return. No te lo pierdas en: The Straight Story, la hermosa película de David Lynch de 1999. Fue su último papel cinematográfico.

Michael Ontkean (Sheriff Truman) Michael Ontkean fue el sheriff Harry S. Truman en 'Twin Peaks' El sheriff Harry S. Truman se llama como el trigésimo tercer presidente estadounidense, pero es un actor procedente de Canadá. En la serie formó un tándem inolvidable junto al agente Cooper: era un policía noble, tierno y honrado que el público recuerda con cariño, pero en la actualidad se encuentra retirado. No te lo pierdas en: Los Descendientes, la premiada película de Alexander Payne con George Clooney en la que interpreta un pequeñísimo papel que nos permitió descubrir cuánto había cambiado físicamente desde Twin Peaks (la respuesta es: muy poco).

Michael Horse (Deputy Hawk) Michael Horse dio vida a Deputy Hawk en 'Twin Peaks' El ayudante del sheriff es el personaje favorito de los fans de Twin Peaks, apareció en Twin Peaks: The Return y, después de trabajar en varias ficciones, su presente se encuentra fuera de la pantalla: comprometido con el arte tradicional de los pueblos nativos americanos, se dedica a la pintura y a la joyería artesana y vintage. No te lo pierdas en: @officialdeputyhawkk_, donde comparte sus hermosas creaciones.