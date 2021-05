Mientras series como Friends planean su rencuentro, Buffy Cazavampiros, uno de los productos más icónicos de la historia de la televisión, sigue viviendo, y parece que se va a quedar, en el recuerdo. La serie creada por Joss Whedon, que siguió las aventuras de una cazavampiros de instuto en su camino a la vida adulta, reflejó todos los terrores de una generación y reinventó el cine de terror. Cómica, dramática y siempre original, se cumplen 18 años del episodio final que redefinió lo que significaba marcar un hito televisivo.

No obstante, este aniversario se ve empañado por varios meses en los que el elenco, encabezado por la denuncia de Charisma Carpenter, ha roto su silencio sobre los abusos de poder y amenazas del showrunner y el mal ambiente, competitivo y brutal, de trabajo en el set de la serie. Muchos de ellos han dado un giro a sus carreras, y casi ninguno ha vuelto a tener tanto protagonismo mediático como en aquel entonces. ¿Qué ha sido del elenco en todo este tiempo? Repasamos la carrera, con penas y glorias, de los actores y actrices de Buffy Cazavampiros.

Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers)

Encarnó a Buffy Summers, la cazavampiros elegida para proteger a la humanidad de toda clase de criaturas sobrenaturales. Con humor, sufrimientos y responsabilidades, Sarah Michelle Gellar dio vida a la protagonista de la serie durante buena parte de su juventud. Con su éxito, y el éxito de la película Crueles intenciones (un clásico de culto adolescente que rodó en 1999, mientras interpretaba a Buffy), prometía una carrera estelar en el cine y la televisión. Protagonizó varias películas de terror y Southland Tales (Richard Kelly, 2007), prestó su voz para distintos trabajos de animación y dio vida a Daphne en las películas de Scooby-Doo (2002, 2004), otro de sus roles más icónicos para una generación entera.

Nunca logró desencasillarse del todo del papel de Buffy, y su carrera en lo posterior no ha llamado especialmente la atención. Tras varios pilotos y series de poco calado, en el año 2009 tuvo una hija y se tomó un descanso del trabajo para dedicarse a ella a tiempo completo. En 2013 volvió a la televisión y protagonizó la sitcom The Crazy Ones junto al fallecido Robin Williams, y sonaron rumores de un reboot de Crueles intenciones del que nada volvió a saberse.

Pero, fuera del cine y la televisión, la que fuese Buffy Cazavampiros ha sabido buscarse las castañas en el ámbito de la cocina: en 2015 fundó Foodstirs, una de las empresas de cocina y estilo de vida que venden 'kits' culinarios e instrucciones para cocinar tan populares en Estados Unidos, y un par de años después publicó su propio libro de cocina. Tiene dos hijos y sigue casada con Freddie Prince Jr., a quien conoció en el set de Sé lo que hicisteis el último verano (1997).