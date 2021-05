La serie Friends tiene reservado un lugar especial en Corazón y tendencias y nuestro amor no ha hecho más que crecer a la espera de Friends: The Reunion. Hogar de celebrities como Jennifer Aniston, vio pasar a decenas de actores invitados y congregó a millones de fans, que de cuando en cuando vuelven a arremolinarse alrededor de esta serie de culto. Sus capítulos no envejecen, pero su elenco ya empieza a acusar el paso de los años al que todo el mundo es susceptible. Algunos los transitan divinamente, como la ex de Brad Pitt, que luce impresionante a sus 51 años, y otros han limitado sus apariciones públicas dejándonos con el único testimonio de los paparazzis que los pillan descuidados y en su peor momento.

Durante el confinamiento, las fotos de Matthew Perry, el que diese vida a Chandler, nos dejaron con la boca abierta: además de haber ganado peso, el actor presentaba una estética muy dejada y muy mala cara. Hace unos días, su compañero Matt LeBlanc, Joey en la ficción, también demostraba un subidón de peso, aunque se paseaba feliz por Los Ángeles mientras se acercaba a recoger unas pizzas. Ahora, gracias a la reunión de HBO, hemos podido verlos más de cerca. Repasamos el cambio de los seis protagonistas de Friends.

Rachel Green (Jennifer Aniston) Jennifer Aniston dio vida a Rachel Green en 'Friends' En Friends, Jennifer Aniston daba vida a Rachel Green, la joven rica y fashionista que llegaba a la ciudad para independizarse y aprender a ser responsable de sí misma. Trabajó en una cafetería y como estilista, cumpliendo sus sueños en una firma de moda y logrando, con el tiempo, formar una familia. La joven actriz, que se enamoraría de Brad Pitt y nos volvería locos con sus idas y venidas, tenía 25 años cuando comenzó su andadura dentro de la serie. La actriz Jennifer Aniston en la ciudad de Nueva York GTRES Jennifer Aniston en el photocall de la 26 edición de los Premios del Sindicato de Actores, en enero de este año GTRES Friends terminó tras diez gloriosas temporadas en el año 2004, cuando Jennifer Aniston tenía 35 años, y la actriz ya ha cumplido los 51. Está estupenda y asegura que sus trucos de belleza son todos naturales, aunque en 2007 admitió haberse operado la nariz por motivos de salud, para arreglarse un tabique desviado que no le dejaba dormir. Cuando le preguntaron por la clave para envejecer así de bien, ella recomendó la terapia con luces LED, láster para reforzar la musculatura, masajes y cremas para la cara y beber mucha agua.

Chandler Bing (Matthew Perry) Matthew Perry dio vida a Chandler Bing en 'Friends' Los años no han pasado igual de bien por Matthew Perry, su compañero de reparto, que entró a Friends con la misma edad pero experimentó varios altibajos durante los diez años que duró la serie. En los años noventa, el actor sufrió graves problemas de adicción y pasó por una etapa oscura de su vida: "Parecía que lo tenía todo, pero fueron unos años muy solitarios para mí porque sufría de alcoholismo. Hay tres años que no recuerdo", explicaba en una entrevista. Tras un accidente de esquí, desarrolló una adicción a las pastillas, y aunque pasó por rehabilitación sufrió una pancreatitis y varios accidentes que estuvieron a punto de acabar con su vida. El actor Matthew Perry en la premiere de 'The Circle' durante el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York GTRES Sus compañeros de reparto adoran al actor y trataron de ayudarle, y fue alrededor de 2001 cuando Matthew Perry se internó en otro centro de rehabilitación y superó sus adicciones. Aunque siempre se mantuvo sobrio en los rodajes, los signos exteriores de esta lucha interna fueron visibles también en Chandler: el actor cambió mucho físicamente, envejeciendo más rápidamente que el resto del elenco, por quienes apenas pasaron los años dentro de la serie. Matthew Perry en la ciudad de Nueva York GTRES Exclusivo / Exclusive En imágenes recientes, el actor se ha dejado ver paseando por California con una imagen muy descuidada, con ropa sucia y excesivamente holgada, y con una subida de peso que ha llamado mucho la atención de la prensa y de los fans que se preocupan por su salud. El actor Matthew Perry en Malibu, California GTRES En los últimos años no se le ha visto sobre la alfombra roja, pero en sus redes sociales se mantiene activo y divertido.

Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) Matt LeBlanc dio vida a Joey Tribbiani en Friends Un choque similar es el que han producido las imágenes recientes de Matt LeBlanc, que también se muestra bastante desmejorado con el paso de los años. Comenzó en Friends con 27 años y, a sus 52, es de los seis el que más ha adquirido la imagen de una persona mayor. Aunque aún tiene buen aspecto, su pelo ha encanecido por completo y ha ganado mucho peso. Matt LeBlanc en la 67ª edición de los Premios Emmy, hace cinco años GTRES El actor de origen francés es un apasionado del motor, con una colección de quince coches que gusta de sacar a pasear y se han convertido en su modo favorito de transporte. En cuanto a la imagen, si luce descuidado no parece que le importe: en sus últimas fotos, aparece recogiendo unas pizzas de un establecimiento de Los Ángeles y volviendo a su vehículo, escondido tras la mascarilla y su gorra de Ferrari. El actor Matt LeBlanc recogiendo una pizza en Los Ángeles GTRES

Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) Lisa Kudrow dio vida a Phoebe Buffay en 'Friends' Phoebe era la más excéntrica de su particular grupo de amigos, y su personaje nos deja modelitos para el recuerdo. Tenía 31 años al principio de la serie, donde ya lucía mucho más joven, y a sus 56 es, de todos, la que menos ha cambiado. Lisa Kudrow ha reconocido varias veces que se sometió a una rinoplastia a una edad muy temprana, pero su rostro de hoy es el mismo que le conocemos y no hay señas de que la actriz haya vuelto a pasar por el quirófano. Lisa Kudrow en la gala TrevorLive Los Angeles en California GTRES

Monica Geller (Courteney Cox) Courteney Cox dio vida a Mónica Geller en 'Friends' En la ficción, interpretaba a la maniática del control y la limpieza Monica Geller, en lucha perpetua con los fantasmas del sobrepeso que padeció cuando era adolescente. Esa trama de Friends ha envejecido mucho peor que su protagonista, que era una belleza a los 30 y lo sigue siendo a los 56, aunque su imagen actual tiene las huellas del botox y no luce tan natural como sus compañeras. Courteney Cox en la premiere de la película 'Dumplin', con Jennifer Aniston GTRES Courteney Cox está estupenda, pero reconoce haberse rellenado los pómulos y otras secciones de la piel. Tratamientos e inyecciones antiarrugas y un relleno poco favorecedor en los labios son los errores estéticos de la actriz que en los últimos años ha tratado de remediarlos, y dejar que el botox se reabsorba para un look más natural. Courteney Cox en Los Ángeles, California GTRES Durante el confinamiento, la actriz reconoció que hacía ejercicio a diario y que se seguía desplazando a su segundo apartamento de Nueva York, un espacio que utiliza como gimnasio.