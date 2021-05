Jennifer Aniston y David Schwimmer casi protagonizan un romance paralelo al de Ross y Rachel en la vida real. Es lo que han revelado los actores en el especial Friends: The Reunion, cuando James Corden les ha preguntado a todos si hubo algún tipo de tensión sexual entre miembros del cast. El que fuese Ross en la serie se ha lanzado a responder: "En la primera temporada yo tenía un crush enorme en Jen. En algún momento nos estábamos gustando mucho mutuamente. Pero fue como dos barcos al pasar, porque siempre estábamos o ella o yo en otra relación y nunca cruzamos esta línea".

La serie se extendió entre el año 1994 y el año 2004. En 1995, Jennifer salía con Adam Duritz, y entre 1995 y 1998 estuvo involucrada románticamente con el actor Tate Donovan. David, por su parte, compartió los 90 con la cantante Natalie Imbruglia. Y, en el año 2000, nació la relación más emblemática de Jennifer Aniston: su historia de amor con Brad Pitt, que se extendió hasta el año 2005. Cuando finalmente cortaron, David conoció a la mujer con la que se casaría: la actriz británica Zoë Buckman, madre de su hija.

Jennifer Aniston y Brad Pitt juntos en la alfombra roja

¡Así que si no hubiese sido por Brad Pitt..! Después, Jennifer contó que recuerda que ambos hablasen sobre su primer beso. "Va a ser un bajón tremendo que la primera vez que tú y yo nos besemos sea en la televisión nacional", le dijo la actriz. Así que se besaron en esa cafetería y canalizaron, como explica la actriz, toda la adoración y el amor que se tenían en los personajes de Ross y Rachel.

Pero no han dudado en contar hasta qué punto su relación se desarrolló en los bordes del platonismo: "Cuando teníamos descansos hacíamos la cucharita en el sofá", cuenta David. "¿Cómo no sabía todo el mundo lo que nos traíamos? Era una situación sobre la que no podíamos haber hecho nada".

Pero todos lo sabían, o al menos eso dieron a entender Matthew Perry y Courteney Cox. Esta última opina que es mejor que no pasase nada entre ellos: "Si lo hubieseis intentado y no hubiese funcionado, no habría quedado tan bien en la serie".