"Cuando dejé mi trabajo anterior, me dijeron que esa serie no iba a convertirme en una estrella", dice Jennifer Aniston en el tráiler del reencuentro de Friends. Está claro que se equivocaban. Ya no queda nada para el estreno más esperado de este año. Friends vuelve, y ojalá fuera para quedarse. Las estrellas de la serie están tan emocionados como sus fans.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Pery, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer se reunirán de una vez por todas frente a nuestras pantallas en este estreno online que, desafortunadamente, todavía no tiene fecha en España. Para ir abriendo boca, ya está disponible un adelanto. Algo cortito, pero suficiente para hacernos gritar de la emoción. Los protagonistas han compartido el vídeo a través de sus redes sociales provocando auténtica euforia.

Más mayores, pero igual de divertidos. No podemos esperar para descubrir cómo será esta reunión, que tiene aspecto de documental y parece que nos mostrará a los actores compartiendo vivencias y complicidad y hablando del que se convirtió en el trabajo de su vida. Si de algo estamos seguros es de que no nos va a decepcionar.

27 de mayo, el gran estreno

"¿Podríamos estar más emocionados?", preguntó Jennifer Aniston en su Instagram. La respuesta era evidente: no. La actriz anunciaba así la fecha del estreno de la reunión de Friends, el evento que veníamos conociendo como Friends: The Reunion y que ya tiene otro nombre acorde con el resto de los episodios de la serie. En el que todos vuelven a juntarse ('The One Where They Get Back Together'), así se titula el reencuentro que se estrenará el próximo 27 de mayo en HBO Max. Diecisiete años después del final de la serie, por fin podremos volver a ver las caras de nuestros personajes favoritos: Rachel, Mónica, Chandler, Joey, Ross y Phoebe.

"Esta clase de cosa no pasa cada año, ni siquiera cada diez o quince años. Me siento bendecida por haber podido tener una oportunidad de reunirme con mis Amigos... y ha sido mejor que nunca", comentaba hace unos días Courteney Cox, Mónica Geller en la ficción estadounidense. David Schwimmer, que da vida a Ross Geller, bromeó: "¡Por fin! Me lo pasé genial con el elenco y me eché una buena siesta con LeBlanc".