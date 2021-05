Los actores de La liga de la justicia no han sido los únicos en denunciar públicamente el comportamiento de Joss Whedon durante las horsa de rodaje. Ya anteriormente otros intérpretes han afirmado haber tenido encontronazos y problemas durante su trabajo por culpa del directo, como el elenco de actores de la serie Buffy cazavampiros, que salieron en defensa de Ray Fisher cuando este denunció su experiencia con el director.

Sarah Michelle Gellar (Buffy), Michelle Trachtenberg (Dawn) y Amber Benson (Tara) se quejaron del comportamiento de Whedon durante la grabación de la serie y confesaron que Joss Whedon "abusó de su poder en numerosas ocasiones". Además, todas ellas coincidían en alegrarse en que ahora se sepa: "Siendo adolescente, él tenía un comportamiento muy inapropiado. Ahora la gente sabe lo que Joss hizo", reveló Trachtenberg. Parece que el movimiento #IStandWithRayFisher está dando sus frutos y cada vez son más los actores que se atreven a denunciar las irregularidades en su trabajo.

“Joss Wheadon’s on-set treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional, and completely unacceptable.



He was enabled, in many ways, by Geoff Johns and Jon Berg.



Accountability>Entertainment“