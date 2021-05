El Día de la Madre es una fecha muy especial para todos, también para nuestras celebrities, que aprovechan su tirón en las redes sociales para felicitar a las mujeres de su vida. Como cada segundo domingo de mayo, los estadounidenses celebran este festividad. Cada uno lo hace a su manera. Algunos tiran de hemeroteca y sacan del baúl de los recuerdos imágenes de su niñez, mientras que otros prefieren quitarle hierro al asunto y hacer gala de su sentido del humor. Como no podía ser de otra manera, Will Smith ha compartido con sus seguidores una divertida anécdota de su adolescencia y ha aprovechado para pedir disculpas a su madre. "¡Feliz día de mamá, mamá! Y feliz día de la madre a todas las madres del mundo. Y mamá, lamento esa vez cuando estaba en el último año del instituto y me pillaste en la cocina con mi novia. Pero, deberías haber estado dormida", confiesa a sus casi 55 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. El actor acompaña la peculiar felicitación con una foto abrazado a su madre.

Will Smith abrazado a su madre INSTAGRAM

Ryan Reynolds ha vuelto a hacer de las suyas en el Día de la Madre. El actor se ha puesto de lo más romántico en su última publicación y se ha dejado llevar por el amor que siente por su mujer, tanto que se ha 'ido de la lengua' y ha compartido con sus seguidores intimidades de su vida junto a Blake Lively. Aunque ya estamos acostumbrados a sus troleos, el protagonista de Deadpool nunca nos deja de sorprender. "No se puede decir lo suficiente... eres el corazón y alma de cada momento que comparte esta familia. Estoy agradecido por la luz y por la bondad que traficas cada segundo de nuestras vidas. Te veo en los ojos de nuestros hijos… Cada risa. Cada parpadeo y cada momento reflexivo de vulnerabilidad. La ternura que se necesita para ser madre en 2021 es un acto de pura fuerza y ​​heroísmo. Nunca podría haber imaginado que el sexo en un baño de aeropuerto condujera a esto. O cómo contrataste a 'Dog, el cazarrecompensas' para encontrarme. De cualquier manera, tengo la suerte de reflejar un poco de la luz del sol que nos ilumina a todos. Feliz día de la madre, mi amor", escribe Reynolds.

Blake Lively junto a Ryan Reynolds INSTAGRAM

Tras su reciente ruptura con el deportista Álex Rodríguez, Jennifer López se refugia en su familia, uno de los pilares más importantes de su vida. La diva del Bronx ha pasado junto a su madre y sus dos hijos este día tan especial. La familia ha aprovechado para salir a comer para celebrarlo juntos e inmortalizar el momento.

Jennifer López junto a su madre y sus dos hijos INSTAGRAM

Chris Hemsworth también ha querido mandar un mensaje a todas las madres, en especial a su mujer. En la imagen que ha compartido a través de su cuenta de Instagram se ve a Elsa Pataky con sus tres hijos pequeños a cuestas. Un trabajo que parece bastante agotador. "¡Feliz Día de la Madre a todas las mujeres brillantes, trabajadoras, cargando niños, elevadoras de barras, y aguantadoras de esposos que están aquí! Nosotros os aplaudimos", escribe destacando su gran labor.

Elsa Pataky junto a sus tres hijos INSTAGRAM

"¡Feliz día de la madre, mamá! ¡No hay yo sin ti! Perderte fue el catalizador de todo. ¡Gracias! ¡Espero haberte hecho sentir orgullosa!", publica una emocionada Madonna, que no pasa por su mejor momento tras la muerte de Nick Kamen. En su post también comparte imágenes inéditas juntos a sus seis hijos.

La publicación de Madonna por el Día de la Madre INSTAGRAM

Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicarle unas bonitas palabras a su madre Reese Witherspoon. ¡La estrella de Hollywood es clavadita ella! "¡Feliz Día de la Madre a mi maravillosa mamá, Betty! La mamá osa original que me enseñó a ser feroz y cariñosa. Amable y fuerte. ¡Me encanta poder contar siempre con ella para reírme mucho y que me de los mejores consejos de maternidad!", señala. Sus seguidores han destacado el rostro tan "adorable" de su madre.

Reese Witherspoon junto a su madre INSTAGRAM

Katy Perry se la ha jugado a su hermana publicando una imagen de su juventud en la que aparece junto a ella y su madre. "Sorry not sorry", escribe en su último post. Además, esta fecha es muy especial para ella, ya que celebra su primer Día de la Madre junto a Orlando Bloom.

Katy Perry junto a su hermana y su madre INSTAGRAM

