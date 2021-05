Will Smith sube una foto suya a favor de los cuerpos reales y se hace viral

Estamos acostumbrados a los filtros, cuerpos cincelados por los dioses o a las caras maquilladas hasta el extremo. Pero a lo que no nos tiene tan acostumbrados Instagram es a las caras y cuerpos reales. Quizás por eso, fotos como la que acaba de subir el reconocidísimo actor Will Smith impactan tanto. Muestra de ello es que la publicación lleva en menos de un día casi 6 millones de likes y más de 88 mil comentarios. En calzoncillos, una sudadera abierta y mostrando su torso sin camiseta, así es como aparece en la fotografía que ha querido compartir con sus casi 53 millones de seguidores.

El cuerpo perfecto no existe

Y si existe, no es para siempre. El propio Will Smith lo admite con el humor del que siempre hace gala: “Voy a ser honesto con todos vosotros. Estoy en la peor forma de mi vida”, ha sido el comentario que el intérprete, de 52 años, ha añadido a la imagen que ha dado la vuelta al mundo. Muchos han sido los que le han agradecido el honesto gesto con comentarios como los del también actor Arnold Schwarzenegger, que expresó: “Will, pobrecito. Lloro por ti, a pesar de que aún así estés en mejor forma que el 90% de América. ¡Sigue bombeando!” Por su parte, el director Michael Bay le lanzó una propuesta. "Bueno…¿volvemos a reunir a la banda? Capítulo final de Bad Boys. ¡Te pondrás en forma, te lo garantizo!", afirmaba.

Sin Photoshop, ni filtros, al natural, así es cómo se ha querido mostrar el protagonista del Principe de Bel Air ante un mundo que sin duda se rige por las exigencias de los cánones estéticos. Una imposición no escrita que se ceba cada día con miles de mujeres, y que hemos visto reflejada recientemente en famosas como Britney Spears, Demi Moore o celebrities de nuestro panorama nacional como Cristina Pedroche y Blanca Suárez, entre otras muchas. El gesto de Will es fundamental de cara a la desmitificación de los famosos, que también son personas y que no tienen porque estar sometidos a la presión constante de la perfección.

Sus seguidores, amigos y algún que otro famoso han aplaudido la fotografía del actor y le han dado las gracias por hacer visible este cambio físico en el que tantas personas se verán reflejadas, especialmente, después de la pandemia. "¿No somos todos después de la pandemia?", le comentaba una seguidora. "Esta es la publicación más asombrosa de la historia de las redes sociales", le decía otro fan.

Smith, al que hemos visto en la mayoría de sus películas en una forma física envidiable y muy trabajada, ha demostrado que el tiempo pasa para todos y que lo bueno es estar sano por dentro y por fuera, pero sobre todo, saber reírse de uno mismo.