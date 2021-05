Han pasado tres días desde que Cristina Pedroche perdió a su abuela, aunque ella siente menos dolor si piensa que la sigue teniendo a su lado. "Despedirse de alguien es muy doloroso, pero hacerlo en esta situación, la verdad, es horrible. El jueves por la noche falleció mi abuela tras haber estado 18 días luchando en el hospital contra la COVID", revela. Junto al texto, Cristina, una de las famosas con más tirón en las redes sociales, comparte una fotografía muy especial, un instante único con al arco iris reflejado en la pared. "Esta foto es de ayer del tanatorio donde pudimos ir algunos familiares a despedirla, y claro, ella a través de este arcoíris quiso estar presente".

Pedroche dice que lo decimos casi todos, que los abuelos y las abuelas deberían ser eternos. "¡Y siempre lo serán si los tenemos presentes en nuestros corazones!". A pesar del dolor que siente en estos momentos, ella encuentra fuerzas para dar las gracias a todos lo que han estado pendiente de su abuela y lanza un mensaje muy necesario ahora que termina el Estado de alma. "Me gustaría dar las gracias, una vez más, a todos los sanitarios por el maravilloso trabajo que están haciendo para todos. En especial, en este caso, al hospital Infanta Leonor por tratar con tanto cariño a mi abuela. El virus sigue estando entre nosotros y sigue llevándose vidas cada día como la de mi abuela. Aunque se levanten algunas restricciones debemos ser responsables, debemos seguir teniendo mucho cuidado, y por supuesto cuando nos llamen, tenemos que vacunarnos, es la única manera de salir de esta".

02.54 min Cristina Pedroche: "No pierdo el tiempo con críticas destructivas"

Las reacciones se suceden en su cuenta de Instagram. "Lo siento mucho, Cristina", dice la actriz Cristina Castaño. "Un abrazo gigante para ti y tu familia", escribe la cantante Rozalén. "Lo siento, Cristina, D.E.P.", dice Beatriz Luengo, que acaba de ser mamá. "Mucha fuerza, mi niña", escribe la cantante India Martínez. "Lo siento muchísimo corazón. Un abrazo muy fuerte a toda la familia y mucho ánimo", dice Ángeles Muñoz, del grupo Camela.

Cristina Pedroche ya perdió a su obra abuela, Dominga. Fue en abril de 2020, en los peores meses de la pandemia. "Están siendo días muy duros que parecen sacados de una pesadilla de la que no solo quiero, sino que necesito despertar. Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles. Darles el último adiós nos hace ser seres humanos y estar acompañados en el duelo. Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso". Las abuelas y los abuelos están muy presentes en la vida de los famosos que no han dudado de decirles adiós en las redes sociales. Lola Índigo pasó uno de los peores momentos de su vida cuando murió su abuelo.