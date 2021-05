Ana Guerra está ilusionada, feliz y con muchas ganas de todo lo que está por llegar. Pero empecemos por el principio. Nos reunimos con la cantante tinerfeña porque en un 'tik tak' presenta su primer single del álbum que, si todo va bien, verá la luz en 2021. Desde que salió de OT, Ana Guerra no ha parado de componer y cosechar éxitos y como a la mayoría de artistas, la cuarentena del coronavirus también le ha afectado. Ataviada con un look colorido y moderno que recuerda a un kimono japonés, Ana Guerra nos recibe y nos cuenta qué espera de Tik tak, la canción que acaba de estrenar, con videoclip incluido, y que ya puedes escuchar en todas las plataformas online. Se trata de un tema propio, muy personal y lleno de sentimiento que marca una nueva era para la tinerfeña.

Ana Guerra se reinventa en un 'tik tak': "Hay que aprender a parar y disfrutar el tiempo" Nacida el 18 de febrero de 1994, Ana Guerra está regida por el último día de acuario y hace honor a él porque nunca se ha querido encasillar en ningún tipo de género musical. Le enamoran las baladas, pero no cierra puertas a nada. Es un espíritu libre cambiante como el aire capaz de reinventarse, como ya está haciendo a sus 27 años. Tik tak es toda una declaración de intenciones. La cantante ha hecho 'borrón y cuenta nueva' en Instagram para manifestar el cambio que en ella ha despertado, no solo a nivel profesional y musical, sino también como persona: "Se trata de una ruptura con mi antiguo yo, teniendo todo el respeto que le tengo a todo lo que he aprendido estos años y a mi pasado, que lo he archivado en mi corazón". La canción tiene todo lo que está por llegar en su nuevo álbum y la explicación de esta reconversión nos la explica ella misma: "Todo lo que soy a día de hoy es gracias a lo vivido, como cualquier persona. Esto es un nuevo despertar, el resurgir de mi identidad, con la que por fin me he podido encontrar con el paso del tiempo", asegura. En cuanto a la melodía del tema, ya la letra nos dice el camino que acaba de iniciar Ana Guerra con eso de "Si vas a venir no traigas de regalo el universo. Si vas a venir no me hace falta que pares el tiempo". Y con el tempo musical justamente es con lo que juega la cantante, que invita al oyente a continuar hacia delante y arroja esperanza para seguir hacia delante, pase lo que pase: "Tiene un bombo a negras que te va guiando durante toda la canción. Y cuando entra el estribillo, termina de romper", dice. Ha disfrutado grabando cada segundo de la canción y del álbum: "Ha sido maravilloso. Todos los músicos que han participado son grandes músicos y hemos logrado un sonido mucho más orgánico", nos confiesa Aana Guerra. Pero, ¿por qué Tik tak? Porque "no hay prisa y aún tenemos tiempo", un claro y bonito mensaje de Ana Guerra en la letra de la canción donde pide disfrutar más de la vida y que nos olvidemos de que en ella, hay tanto cosas buenas como malas: "Habla de estar en el segundo, de disfrutar el tiempo, de parar un poco y de no enseñar siempre la cara preciosa de la moneda, sino de también ser uno mismo con todas tus partes. Nos hemos acostumbrado a vivir siendo redes sociales andantes y a veces eso nos cuesta un poco" Algo que sin duda se refleja en el videoclip de Tik tak. La cantante ha elegido un diseño de Marcos González Villafruela con tonos blancos y marrones claros para 'desnudarse' junto a su música e invitar a quitarnos el maquillaje, la peluquería y cualquier otro artefacto que nos haga tener una 'máscara' frente al mundo. Más natural que nunca, Ana Guerra sorprende con un cambio de imagen que nos tiene en vilo por sus próximos lanzamientos y sostiene un reloj en la mano para que no olvidemos lo verdaderamente importante: vivir el presente.

El futuro de Ana Guerra en la música Ana Guerra ha tenido un gran auge en tan solo cuatro años de carrera artístico-musical desde que salió de la academia y Lo malo se convirtió en la canción del verano en 2018 en todas las discotecas. Después llegaron otros muchos éxitos para la cantante con Ni la hora, Bajito o su álbum debut, Reflexión que acumula más de 100000 millones de reproducciones en las plataformas digitales. Ha colaborado con artistas de renombre en la industria musical como Juan Magán, Huecco, Rosana, Alejandro Sanz, Bustamante o David Otero. ¿Qué novedad nos trae? "No puedo adelantar nada de colaboraciones, pero sí puedo deciros que si el álbum sale este año, vienen cosas buenas…", dice. No quiere desvelar nada, pero los ojos de ilusión nos dicen que promete. Además, Ana Guerra asegura que le encantaría trabajar con otros artistas como Vanesa Martín o Rozalén y más allá del escenario: "Con Alejandro Sanz y Pablo López he vivido un momento mágico y maravilloso en el escenario, pero es un momento muy efímero. Me gustaría hacer algo nuestro que se quede para siempre", dice la artista. Ana Guerra esta feliz e ilusionada por su nuevo camino en la vida UNIVERSAL MUSIC SPAIN Y justamente hablando de Vanesa Martin, Ana Guerra nos confiesa que para Tik tak ha contado con más referentes como ella Rozalén o Malú: "En el nuevo álbum, que tendrá 12 canciones, hay nuevas inspiraciones. Al final somos lo que vivimos y por fin he hecho la música que escucho". Porque Ana Guerra escucha a esats "dos pedazo de artistas" y mucho bolero, pero no va de eso su nuevo álbum: "No solo va de baladas este CD y espero que sorprenda", dice. Tiene influencia de muchos artistas y personas que han dejado huella a lo largo de su vida, pero se decanta siempre por melodías llevadas al pop con una base musical latina, así que ya tendrá tiempo de sacar su álbum de boleros personal: "Lo voy a hacer aunque sea para mí. Pero este nuevo álbum lleva sonidos que te ponen alegre, te levantan el culo de la silla y te sacan un sonrisa", afirma. Casi alineados, los exconcursantes de Operación triunfo 2017 están este año sacando sus singles unos detrás de otros. Primero fueron Roi y Cepeda con La misma dirección y después, Aitana, con Ni una más. Ahora es el turno de Ana Guerra, que ha aplicado todo lo que ha vivido en los últimos años a su música y no se olvida de la familia de OT: "Mantengo muy buena relación con todos y en general todos seguimos hablando. El grupo de OT sigue activo, seguimos hablando y nos alegramos de corazón de los que nos pasa a todos, pero con los que más contacto tengo al final es con los que vivimos en la misma ciudad", asegura.