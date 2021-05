Israel Fernández canta flamenco desde que era un niño. En su casa se cantaba y se bailaba sin motivo, por rutina, y el arte le viene tan natural como ponerse las zapatillas todos los días. Junto con Diego del Morao, el guitarrista y productor que firma junto a él Amor, presenta su álbum en Madrid con dos conciertos en el Teatro Lara. Con los acordes de su compañero sonando en el escenario, atiende a RTVE Digital para hablar de La inocencia, el single que lanzaban el pasado mes de abril, un canto a la sensibilidad y la pureza en el que el cantaor ha contado con los arreglos de El Guincho y con los coros de cinco niños de Las Tres Mil Viviendas.

"Son unos pedazo de artistas y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado", cuenta. En este barrio del Polígono Sur de Sevilla estuvo presentando Amor en un concierto gratuito que hizo coincidir con el Día Internacional del Pueblo Gitano, y cuyo germen plantaron unos niños que, en una ocasión anterior, le dijeron que habrían querido verle en concierto para el que no podían pagarse la entrada. Nacido y criado en Toledo, su experiencia resuena con la de ellos: "El mío es un barrio muy chiquitito también, con campo, un barrio humilde, un barrio de trabajadores, necesitados también. Me vi un poco reflejado allí y me dio ese sentimiento", dice Israel.

Cuando lo comparan con otros músicos de su generación, se subraya que Israel Fernández es el que mejor canta flamenco. La crítica lo reverencia, Amor ganó el premio Odeón 2021 al mejor álbum flamenco, pero él comparte el crédito de su talento con el espacio y las personas que lo han visto crecer. "Como me he criado en ese ambiente es una cosa natural que llevo conmigo. Lo intento mimar, lo intento engrandecer, lo intento llevar lo mejor posible. Después es un premio que me hayan dado esto, una bendición y una sorpresa que ha llegado sin pretenderlo".

Su música, tradicionalista, convive con el auge de unas fusiones genéricas muy aplaudidas, desde Califato 3/4 hasta Rosalía. Israel Fernández escucha cante, y trabaja con Diego del Morao, un guitarrista clásico que ha colaborado con El Cigala, José Mercé, Niña Pastori o Paco de Lucía. Él mantiene que en el flamenco no se innova, se enriquece pasándolo por tu filtro emocional. Pero en el single cuenta también con los arreglos de El Guincho, responsable de El mal querer y de los singles posteriores de Rosalía. No se trata de buscar un espacio vacío en la industria, sino de encontrarse con el público de forma abierta: "El público es quien te pone en tu lugar con el paso del tiempo. Yo intento ser honesto conmigo mismo, real, hacer las cosas con verdad, con corazón, con humildad. Sencillas pero con inocencia, verdaderas. Estoy abierto a cualquier música que me pueda enriquecer".