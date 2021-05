El romance entre deporte y moda sigue dando alegrías. Tras saberse que la tenista Naomi Osaka es una de las anfitriones de la nueva gala de MET nos llega la noticia de que Rosalía es una de las protagonistas de la nueva campaña de Nike, titulada 'Play New', que invita a descubrir el deporte de una manera diferente y en la que todos los que participan tratan de encontrar la alegría en el movimiento y de usar su participación como combustible para perseguir un objetivo. "Espero que juntos podamos compartir con personas de todo el mundo esa alegría que dan el movimiento y el deporte para empoderar también a la próxima generación de mujeres y niñas", dice la cantante.

Junto a Rosalía vemos en esta campaña a Sabrina Ionescu, jugadora de baloncesto de la WNBA, a Dina Asher-Smith, atleta velocista británica, y Blake Leeper, atleta paralímpico estadounidense. Todos estos protagonistas con anónimos en un spot en el que se muestran acciones fallidas de varios deportes: un lanzamiento a canasta que no toca ni el aro, un pequeño púgil que acaba en la lona en el primer asalto, una tenista que no es capaz de pasar de la red con su saque, una surfista que se cae en la tabla… Y algunos de estos son los deportistas de élite comentados, que, fuera de las disciplinas que dominan, fallan como el resto. Por eso el mensaje en esta campaña es una llamada a la acción global: “Intenta hacer lo que nunca has hecho. Esto nunca estará mal. Haz algo nuevo”.

Rosalía dice estar orgullosa de formar parte de este equipo que une moda y deporte. "Comparto su compromiso para unir y activar a comunidades de todo el mundo a través del deporte en pro de la salud y la igualdad", manifestó la barcelonesa. El deporte es una expresión humana con mil caras, donde cabe desde un profesional de élite que aspira a ganar todos los torneos al que coge la raqueta por primera vez para jugar al tenis o al que se sube en una tabla de skate sin apenas poder mantener el equilibrio. ¿Sabías que su amigo Bad Bunny también se atreve con la moda?