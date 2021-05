¡Confirmado! Los responsables de organizar la gala del Metropolitan Museum de Nueva York, la famosa MET Gala, han revelado los nombres de los anfitriones que tendrá la nueva edición. Se trata del actor Timothée Chalamet, la cantante Billie Eilish, la tenista Naomi Osaka y la poeta Amanda Gorman. La noticia recorre ya las redacciones de todas las revistas de moda, diarios y, sobre todo, las redes sociales. Sobre todo por Chalamet y Eilish, dos de las estrellas del momento.

Hablamos de ídolos de la Generación Z y tenerlos reunidos ahora en un mismo evento es un motivo de celebración para millones de jóvenes de todo el mundo. La fama de los cuatro es planetaria y la han conseguido ellos solos: no son novios de, hijos de o hermanos de. "Los cuatro han nacido entre 1995 y 2001, todos ellos han destacado a edades muy precoces en sus respectivas profesiones y, a la vez, han dejado marca con su estilo personal", destaca la edición norteamericana de Vogue.

Timothée Chalamet con look de Prada. AFP

Timothée Chalamet, que alcanzó fama internacional con su papel en la película Call Me By Your Name, fue señalado ya en 2019 por la revista como el hombre más influyente en el mundo de la moda. Es la estrella de las alfombras rojas con looks maravillosos de firmas como Prada y sobre todo Haider Ackermann. Es un icono de moda, un tío influyente y un actor con una prometedora carrera. La expectación para verlo en la versión de Dune que firma Denis Villeneuve es enorme. Billie Eilish, que tan solo tiene 19 años, causa sensación en las redes con su estilo y sus looks rompedores. La artista ocupa la portada de la última edición de la revista Vogue, que la corona como la voz de una nueva generación y un icono del “body-positivity” (positividad corporal). ¡Casi nada!

00.36 min Billie Eilish consigue el Gramy a la mejor grabación del año

Naomi Osaka, que fue número uno del mundo en tenis, ha triunfado en los últimos años en las pistas, pero también fuera de ellas, convirtiéndose en toda una sensación en Japón y en musa de diseñadores por su colorido estilo. Amanda Gorman, mientras tanto, se convirtió el pasado enero en la poeta más joven en intervenir en una investidura estadounidense y, a raíz de ello, ha visto dispararse su popularidad, lo que la ha llevado a leer en la Super Bowl o a la portada de Vogue.

La GALA del Met se organiza siempre el primer lunes de mayo pero 2021 no es un año normal y, debido a la pandemia de Covid-19, el evento se ha trasladado al mes de septiembre. Junto a Chalamet, Eilish, Osaka y Gorman estarán Tom Ford, Adam Mosseri y Anna Wintour como anfitriones honorarios. Como es habitual, la gala estará acompañada de una exposición de moda, pero en esta ocasión se dividirá en dos partes diferentes que presentarán de forma escalonada.

00.18 min MET GALA: los mejores momentos de su historia

La primera de ellas se titulará 'In América: A Lexicon of Fashion', abrirá sus puertas desde el próximo 18 de septiembre hasta el 5 de septiembre de 2022, y tiene el objetivo de "celebrar el 75 aniversario del Instituto del Traje y explorar el vocabulario moderno de la moda estadounidense". La segunda, 'In America: An Anthology of Fashion', abrirá el 5 de mayo de 2022 pero también cerrará el 5 de septiembre de 2022, y "explorará el desarrollo de la moda estadounidense presentando narrativas que están relacionadas con las historias complejas de esos espacios". El estilo y la moda de Estados Unidos marcarán también la Met Gala, que se celebrará con un código de vestimenta definido como “Independencia estadounidense”.