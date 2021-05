Cuando subes las escaleras que te llevan al Museo Cristóbal Balenciaga, en Getaria, empiezas a sentir una sensación casi mística que culmina en éxtasis profundo cuando estás delante de ellos. Los vestidos parecen levitar en sus habitaciones de cristal cargados de simbolismo. Son la obra de un genio, de un orfebre del tejido, de un dios. Lo fue en vida, aclamado por toda la profesión. Lo es tras su muerte, venerado por sus 'descendientes'. Entre ellos Azzedine Alaïa. El tunecino, fallecido en 2017, es otro de los grandes, otro mago del tejido y las formas. Y fue un ávido coleccionista de 'Balenciagas' que no tuvo rivales a la hora de pujar y comprar. Su vasta colección ha viajado desde París a Getaria para que se reencuentren con sus iguales. Es lo más.

Hablamos de dos genios incomparables. Y tras la muerte del español, Alaïa fue el único couturier que entendió el auténtico espíritu de la Alta Costura. "Los dos tenían puntos de vista similares, entendían la moda de la misma manera pero desde dos épocas que no han compartido. Su hablamos de una misma visión de la moda te diré que es la constancia", dice Igor Uria, el director de colecciones del museo, una de las voces más respetadas a la hora de hablar del modista.

Cuatro manos, dos técnicas y la misma pasión

Azzedine Alaïa compra las primeras piezas de Balenciaga en 1968, cuando cierra la casa. Ve que las piezas no son 'reaprovechables', que no puede darles otro uso. "Se da cuenta de que es cultura y es cuando empieza a coleccionar". Y lo hace durante 40 años, es la materialización de su admiración. "Pero ya venía de antes, aunque de una forma más visual", revela Uria. Hasta 1968 Azzedine Alaïa crea solo trabajos sus clientas, ya que no es hasta el 70 cuando empieza con su marca y hace los primeros desfiles. "A su taller iban clientas con vestidos de Balenciaga para que él se los modificara pero no lo hacía, les hacía vestidos nuevos y se quedaba con los originales. ¿Por qué? ¡No quería rehacerlos por respeto!".

Alaïa y Balenciaga, escultores de las formas

De sus manos y mesas de trabajo, los vestidos nacían de la determinación y el dominio de la técnica que los dos modistas manejaban magistralmente. Los rigurosos abrigos y chaquetas, confirman su gran maestría en el corte. Su amor compartido por los tejidos, que trabajaron con habilidad y sutileza, se insinúa en los vestidos en gasa y encaje negro. El negro es, a veces, un punto de encuentro pero resulta más gratificante ver el diálogo que se establece entre el fucsia radiante de Balenciaga y el rojo intenso de Alaïa. "Ambos compartieron temas esenciales como la tradición y el folclore, representados por el vestido Gitane, famoso entre todos los de Azzedine Alaïa, y cercano a la inspiración española de la obra de Balenciaga", dicen desde el museo.

