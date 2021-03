Cada primer lunes de mayo el Metropolitan Museum de Nueva York, conocido como el MET, abre sus puertas a la fantasía, el derroche estético y el glamur. Ese día se celebra la famosa Gala del MET, la gran fiesta con la que se inaugura la exposición de moda que el museo tiene ese año. Se viene celebrando desde 1948 (aunque tan solo hace 15 años que se hace el primer lunes de mayo) y tan solo un virus como la COVID-19 ha hecho que se cancele. Al principio el evento lo organizaban Vogue y Harper´s Bazaar, por turnos, pero desde mediados de los 90 se encarga solo Vogue.

Anna Wintour es la encargada de la organización y cuenta con la ayuda de Harold Koda y Andrew Bolton, que actúan de comisarios en las exposiciones. Grace Coddington, que fue su mano derecha desde 1988 a 2016, describe el papel de la 'jefa' en sus memorias. "Se implica al cien por cien. Lo supervisa todo, desde los centros de flores hasta la colocación de las mesas, el esquema de colores de la decoración y la distribución de los invitados para la cena".

La gala tiene su propia película, The first monday in may, y además forma parte de la trama de Oceans 8 en la que intervienen estrellas como Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna y Anne Hathaway , que conocen muy bien la gala, la auténtica.

Las 5 exposiciones más visitadas

'Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica' atrajo a 1 659 647 visitantes. Fue en 2018, ocupa la primera posición de la lista y tiene el récord de personas que han pasado por el museo para ver una de sus muestras temáticas de moda. Hay que retroceder 40 años en el tiempo hasta 1978 para encontrar la segunda exposición con más visitas. Fue la titulada 'Tesoros de Tutankhamon' y conquistó a 1 360 957 visitantes. Otras de las que más han interesado y gustado son: 'Alexander McQueen: Belleza salvaje' (2011), que tuvo 661 509 visitantes; 'China: A través del espejo' (2015), con 815 992 visitantes; y 'Manus x Machina: Moda en una era de tecnología' (2016), con 752.995 visitantes.

La última exposición ha sido 'About Time: Fashion and Duration', que ha terminado en febrero de 2021 pero por culpa de la pandemia no ha tenido gala previa y ha pasado casi desapercibida. La anterior sí la tuvo, fue la celebrada en 2019, estaba enmarcada en la estética Camp y contó con dos diseños de Palomo Spain. Una oda al exceso, el artificio, la desmesura y lo antinatural que tiene como referencia el ensayo que Susan Sontag publicó en 1964. En 2020, como he dicho al principio, no hubo gala pero sí se vivió en redes sociales ya que hubo mucha gente que posteó imágenes de años anteriores. Incluso hubo actores y modelos que echaron mano de la galería de su teléfono para recordar su paso por alguna de las galas del MET, la Super Bowl de la moda.