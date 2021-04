La Met Gala, uno de los mayores acontecimientos sociales de Nueva York, volverá a celebrarse este año, pero no el primer lunes de mayo, como es tradición, sino en otoño, y será un evento "más íntimo". Lo dicen sus organizadores, el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (Met) y la revista Vogue, y se espera que esta nueva edición coincida con el cierre de la Semana de la Moda de Nueva York, aunque depende de la normativa que hayan impuesto las autoridades para entonces. La Met Gala, que tiene el objetivo de recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York, vendrá además acompañada de una exposición de moda, como viene siendo costumbre, pero esta vez se dividirá en dos partes diferentes que se presentarán de forma escalonada.

No una, dos exposiciones

La primera de ellas se titulará In América: A Lexicon of Fashion, abrirá sus puertas desde el próximo 18 de septiembre hasta el 5 de septiembre de 2022 y tiene el objetivo de celebrar el 75 aniversario del Instituto del Traje y "explorar el vocabulario moderno de la moda estadounidense". La segunda, 'In America: An Anthology of Fashion', abrirá el 5 de mayo de 2022 y también cerrará el 5 de septiembre de 2022, y "explorará el desarrollo de la moda estadounidense presentando narrativas que están relacionadas con las historias complejas de esos espacios".

Esta segunda muestra ya se verá acompañada, en 2022, por una Met Gala al uso, que se celebrará el primer lunes de mayo, es decir, el 2 de mayo del año que viene."Durante el pasado año, por la pandemia, la conexión con nuestros hogares se ha vuelto más emocional, así como con nuestra ropa".