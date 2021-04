Hay muchas formas de ser sostenible y la de Ulises Mérida es, además, solidaria. El modista regresa a la pasarela a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con un trabajo digno de aplauso, ya que la colección la han hecho las manos de APRAMP, manos de mujeres en riesgo de exclusión, víctimas de la trata o la violencia de género que se han formado en esta asosiación para tener acceso al mercado laboral. Pero hay más. "Todo el material con la que hemos trabajado ha llegado de donaciones de firmas como Mirto, El Corte Inglés y Lupo Barcelona. Y también de lo que ha donado Tamara Falcó. Con todo lo que hemos recibido se ha hecho la colección", dice Mérida. Las prendas que han saltado a la pasarela han salido del taller que APRAMP tiene en la calle Ballesta de Madrid. Y el dinero que se recaude con las ventas volverá al taller. Otro gesto digno de aplauso.

Desfile de Ulises Mérida EFE

Su propuesta es alegre, festiva, que no fiestera. Vemos mucha luz y color en las primeras salidas, en prendas con ganas de calle, de sol, de vida. Blancos, amarillos y verdes dan luego paso a naranjas, rojos y negros. Todo convive en armonía y sobre todo con respeto. Las piezas donadas tienen otra vida gracias al talento de Ulises Mérida, capaz de convertir un tejido humilde en una prenda fabulosa. Por eso no ha dejado nada de lado, aunque en principio no fuera su estilo. Sin miedo se ha lanzado con rayas masculinas y alegres estampados de aves y flores. "No me generaba problema, es la verdad, porque en la etiqueta de cada prenda aparece mi nombre y el de APRAM, es la etiqueta compartida por los dos".

Desfile de Ulises Mérida EFE

Mérida sigue siendo fiel a sus patrones geométricos, piezas perfectas que luego envuelven el cuerpo de la mujer y se ciñen a la silueta gracias a los cinturones de piel de colores, fantásticos, o nudos que aprietan con una elegancia relajada. Las superposiciones aportan dinamismo a la propuesta, y provocan divertidos juegos de contraste de textura y colores. O de estilo, como las combinaciones de tejidos feminos en raso de seda con pantalones grises de raya diplomática con el vivo tintado en tono flúor. "Lo que hemos querido es unir esfuerzos y crear desde la libertad", dice. Y por eso su desfile ha sido una experiencia 360º.

Desfile de Ulises Mérida EFE

El vídeo con el que ha empezado lleva la voz de Carmen Machi, que ha leído un texto escrito por Nieves Concostrina. Palabras, imágenes y sonidos para concienciar (nos), para poner el dedo en la llaga. "No lo decido yo, me engañaron". "Deshilacharon mi vida. Mi cuerpo quedó hecho jirones". "Ahora soy mi tendencia, ahora soy mi referente". "Me he remendado". Brutal. Concostrina y Machi son dos amigas de la casa, dos embajadoras del universo Ulises Mérida. La actriz llevó un diseño del modista en la gala de los Goya en 2017, ¡y las críticas fueron fabulosas! El final del desfile ha sido muy emocionante. Cuando las modelos han abandonado la pasarela ha entrado el modista seguido por el batallón de las trabajadoras del taller. Esta vez el aplauso era para ellas.

Ulises Mérida con las trabajadoras de APRAMP. EFE

