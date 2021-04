"¡Bienvenidos al Teatro Chino!", dice Eduardo Navarrete emocionado. Fue el perfecto anfitrión en el show que hizo en Joy Eslava y ahora repite en otro templo, el Florida Retiro, donde Lola Flores perdió el pendiente, un lugar icónico vinculado a Televisión Española, a Rappel, que fue su relaciones públicas, a Alaska y Mario, a muchas generaciones. Por su escenario pasaron todos los artistas pero ahora los protagonistas son otros, jóvenes con muchos seguidores en Instagram, estrellas de la música y la tele, y también viejas glorias, un término que hay que aquí se emplea con mucho cariño. El cariño que tiene Navarrete por la revista, por el cabaret, por las varietés...Y lo refleja en esta colección inspirada en Manolita Chen. "Fue una precursora del teatro ambulante, del destape, la primera vedette que se bajó al público, un icono. La gente de mi generación no la ubica pero yo soy muy 'revistera', muy de Celia Gámez, Tania Doris y la Norma Duval del Folies Bergère... Ese mundo me fascina y he querido hacer un humilde homenaje".

Desfile de Eduardo Navarrete. EFE

Y lo hace con ayuda, la de Yolanda Ramos como maestra de ceremonias, con Blanca Romero como estrella invitada, con Rosa Valenty como primera vedette. Manolita Chen empezaba sus espectáculos sorteando un jamón, y lo mismo ha hecho Navarrete. Pero no se olvida de la colección, y vemos prendas alegres, de patrones ligeros, que se decoran con estampados que te hacen viajar a los años 70. "Todo es muy circense, se nota en los estampados arlequín y los de payaso". "Yo soy el rey de la sublimación, a mi me encanta un 'pul prin', y utilizado tejido de lentejuelas que luego he estampado".

Y no faltan los estampados Navarrete, con su universo personal e intransferible, y otros más tecnológicos. "Es moda interactiva, lleva un código QR, que lleva toda la vida pero con el covid se ha puesto de moda, que lo escaneas y te redirecciona a una página diferente: memes divertidos, a mi desfile de UKOMAVU, a mi página web y a sitios que no se pueden decir por el horario, ¡pero hay cosas muy fuertes!".

Vemos abrigos gigantes, tipo caftán, túnicas, pero también vestidos y faldas muy ajustadas, que se pegan con alegría al cuerpo como una segunda piel, o polipiel, en algunos casos. El diseñador abre horizontes y además de las líneas de hombre y mujer, de prêt-à-porter y baño, se ha lanzado a moda infantil, con unas faldas mini de volantes que resultan encantadoras. Es el rey del espectáculo y de las colaboraciones. "En esta ocasión cuento con las joyas de Javier Bilbao, que me ha hecho unas narices de payaso de plata, los bolsos de Anabella Buffa y las bambas de Jonny Colosi. ¡Todo made in Spain!".

Rosa Valenty, vedette estrella en el desfile de Eduardo Navarrete. EFE

Y no se olvida de ayudar a los demás. Ya echó una mano con las mujeres trans durante los días más terribles de la pandemia y ahora colabora con 'Payasos sin fronteras'. "La colección de niño es para ayudarles y están en el desfile, como no. Pero también tengo burlesque, a Blanca Romero con el Yiyo, y Rosa Valenty. ¡osa Valenty es a la revista lo que John Galliano a la moda!".

En estos meses atrás ha apostado fuerte por las mascarillas. Le ha ido muy bien y el dinero que ha recaudado lo ha invertido en esta colección, para que sea mejor que las anteriores, para avanzar y crecer. Y lo ha conseguido. El resultado es una fascinante mezcla de fantasía y prendas de imagen y de prendas perfectas para llevar, para salir cuando nos dejen, para vivir y disfrutar de la moda. "Mi trabajo no es difícil, lo difícil ha sido hacerlo sin dinero". Parece que fue ayer cuando era un joven aprendiz deslenguado en Maestros de la Costura. Ya entonces avisó a todos, al jurado y al público, de que lo suyo iba en serio, de que quería llegar a lo más alto y triunfar. ¡Y aquí está!