RTVE Digital dio la exclusiva el 30 de marzo de 2021. Yelimar iba a desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y nada menos que de la mano de la casa Ángel Schlesser. Otro sueño cumplido para una de las aprendices más queridas de la cuarta edición de 'Maestros de la costura'. Hace más de cuatro años que no hago un desfile y estoy emocionadísima, estar aquí me ha hecho recordar todo lo que hacía antes. Me encanta volver a las pasarelas con mi condición".

Nació en Caracas, Venezuela, y creció en el mundo de la costura ya que su madre era modista. La situación en casa no era boyante y no pudo cursar los estudios de diseño de moda pero se lanzó a la pasarela como modelo. Yelimar hizo desfiles y posó para firmas importantes hasta que un accidente tráfico, cuando escapaba de un intento de secuestro, le robó los sueños. O al menos eso pensó entones.

Yelimar desfila para Angel Schlesser en la Madrid Fashion Week EFE

Su paso por 'Maestros de la costura' se los ha devuelto. Ha sido finalista del talent show y durante todo el pograma ha tenido al público de su lado. Y a Caprile. "Con Lorenzo hubo buena conexión desde el principio, nunca olvidaré el día que salí del taller, fue uno de los mejores del taller, un día mágico. ¡Y las palabras que me dijo Lorenzo Caprile me las guardo para toda la vida!".

Está feliz con el cariño que recibe cada día en redes sociales. "Todavía no he podido responder a todos los mensajes", dice casi pidiendo disculpas. "Al principio me llegaban muchos mensajes de Venezuela, diciendo que el papel que hice era un orgullo para todos. Y luego he tenido el cariño del público español, ¡me han abierto las puertas de su corazón".

El desfile de Angel Schlesser en la Madrid Fashion Week EFE

Juan Carlos, mesa, director creativo de Ángel Schlesser, también cayó rendido a su encanto y profesionalidad. "Cuando la vi en la tele pensé, ¡qué mona y qué delgadita! No vi que le faltaba una pierna pero cuando la conocí en el programa me gustó más todavía. ¡A mí me encanta tener modelos especiales, sacar de contexto a la gente!", nos decía Juan Carlos Mesa, director creativo de la Schlesser Mesa apuesta por lanzar un mensaje de superación e inclusión. "La belleza no está en el cuerpo", añade el modista, que no dudó ni un segundo en pedirle a Yelimar que desfilara para él. "A ella le entusiasmó la idea, le pareció genial. Y lleva un look especial creado para ella". Yelimar no será la única modelo 'especial' en el desfile de Ángel Schlesser. Ruth Beitia (que acaba de confirmar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012), Francine Gálvez, Cayetana Guillén Cuervo y Cristina Piaget son sus compañeras de pasarela.